Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Вони цитують Кирила Дмитрієва – очільника Російського фонду прямих інвестицій та спецпредставника диктатора з економічного співробітництва.

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Як оцінили розмову у Кремлі

За даними росіян, розмова президентів тривала майже годину. Вона йшла "на одній хвилі", була "діловою і конкретною".

Позитивна співпраця між США і Росією життєво важлива для глобального миру і процвітання. Починається нова глава,

– заявив Дмитрієв.

Окрім того, Путін нібито привітав Трампа з Днем незалежності США та відзначив внесок Росії у становлення американської державності. Ба більше, диктатор "побажав Дональду Трампу успіхів у здійсненні намічених перетворень".

До слова, Дмитрієв активно брав участь у російсько-американській дипломатії, зокрема після перемоги Трампа на виборах у 2024 році.

Нагадаємо, напередодні російський президент уперше за майже 3 роки провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Такий формат у Кремлі назвали наразі "достатнім для обміну позиціями".

Однак росіяни скаржаться – французький лідер не подав сигналів про готовність обговорювати умови миру в Україні "з урахуванням нових реалій на землі".