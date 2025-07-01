Детальніше про діалог у середу, 2 липня, розповів на брифінгу прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков. Його цитують пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Чи планують особисту зустріч

За словами речника Кремля, розмова тривала понад 2 години. Під час неї французький президент не подавав сигналів про готовність обговорювати умови миру в Україні "з урахуванням нових реалій на землі".

Ні, не подавав, обмінялися думками, але досить докладно. Це була хороша можливість донести позиції один до одного,

– сказав Пєсков.

Про особисту зустріч лідерів також не йшлося, оскільки телефонного формату спілкування наразі нібито достатньо для обміну позиціями.

У Росії заявляють, що приводом стала ініціатива Єлисейського палацу, однак до цього Путін "неодноразово говорив про свою готовність вести діалог".

Нагадаємо, після розмови з диктатором Макрон зателефонував Володимиру Зеленському.