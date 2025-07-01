Про це повідомляють Суспільне та РБК-Україна, посилаючись на поінформовані джерела, передає 24 Канал. Там назвали діалог лідерів конструктивним.

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Що обговорили Макрон і Зеленський

За даними ЗМІ, після розмови з Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон зателефонував українському лідеру Володимиру Зеленському, їхня розмова була конструктивною.

За словами співрозмовників, Еммануель Макрон розповів Володимиру Зеленському подробиці його попереднього діалогу з російським диктатором. Також джерело розповіло деякі деталі.

Згідно з оприлюдненою інформацією, позиція Кремля щодо війни з Україною залишилася незмінною, оскільки Путін не продемонстрував готовності закінчити війну. Наразі інших деталей не вказують.

До слова, Le Parisien пише, що Еммануель Макрон під час телефонної розмови закликав Володимира Путіна "якомога швидше" припинити вогонь в Україні та продовжити "обмінюватися думками" з ним.