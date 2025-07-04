Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

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Действительно ли Россия готова к переговорам

В четверг, 3 июля, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. В ходе диалога политики обсудили возможность третьего раунда украинско-российских переговоров в Стамбуле и согласились, что мирные переговоры продолжатся в двустороннем формате, однако без указания даты.

Во время разговора глава Кремля в очередной раз повторил, что Россия "достигнет своих целей" и "устранит первопричины", которые, по его мнению, привели к войне.

Заявленная преданность Путина своим целям в Украине, включая устранение так называемых "коренных причин" войны, прямо противоречит его утверждению о том, что Россия поддерживает содержательные переговоры по прекращению войны,

– отметили в ISW.

Ранее Путин и другие кремлевские чиновники уже неоднократно заявляли, что любое мирное урегулирование должно предусматривать устранение якобы "первопричин" войны. Речь идет о давних требованиях России по смене власти в Украине, нейтральном статусе государства и пересмотре политики открытых дверей НАТО.

По словам аналитиков, Россия остается незаинтересованной в добросовестных мирных переговорах о прекращении войны.

Заявление Путина о том, что Россия не отступит от своих целей, еще раз свидетельствует о его готовности затягивать войну в Украине и достигать результатов военным путем, если дипломатическим давлением не удастся принудить Украину к капитуляции. Все это прямо противоречит призывам Трампа к быстрому завершению войны.