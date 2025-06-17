Чому в Росії зростуть тарифи

Вартість електроенергії зросте майже на 13%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Підвищення тарифів пов’язане з різким зростанням витрат на війну, бюджетним дефіцитом і загальним падінням доходів держави.

Це створює додаткове фінансове навантаження на населення, насамперед у депресивних регіонах. Зростання тарифів – один зі способів, яким Кремль перекладає витрати на утримання воєнної машини на плечі звичайних громадян,

– повідомляють у Центрі.

У захоплених районах Донецької області з 1 липня окупаційна адміністрація також підвищує тарифи на послуги ЖКГ.

Як зростуть тарифи

В одному з російських видань стверджують, що з 1 липня тарифи на газ зростуть у середньому на 10,3%, на електроенергію – на 12,6%. Минулого року індексація складала 9,8%, у 2023 році – 8,11%.

Найбільше подорожчання очікується в Архангельській області – до 24,8%, у Мордовії, Челябінській області, Дагестані та Татарстані – понад 22%.

У Москві комунальні тарифи зростуть на 15%. Наприклад, ціна на електроенергію становитиме 7,16 рубля за кіловат-годину, гаряча вода – 312,5 рублів за кубометр, опалення – 3 738,37 рублів за гігакалорію.