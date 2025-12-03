Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

Что известно о кибератаке на Россию?

Киберспециалисты движения "Атеш" атаковали российскую систему электронных повесток. По сообщению хакеров, сайт "реестрповесток.рф" не работает и недоступен для пользователей.

Этот ресурс используется как один из основных методов доставки электронных повесток гражданам за нарушение воинского учета,

– написали агенты.

Последствия работы киберспециалистов / Фото "Кибер-АТЕШ"

Агенты отметили, что на оккупированных территориях россияне активно применяют этот сайт, чтобы принуждать украинцев к вступлению в армию России.

Результаты последних атак "Атеш"