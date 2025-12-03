Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".
Что известно о кибератаке на Россию?
Киберспециалисты движения "Атеш" атаковали российскую систему электронных повесток. По сообщению хакеров, сайт "реестрповесток.рф" не работает и недоступен для пользователей.
Этот ресурс используется как один из основных методов доставки электронных повесток гражданам за нарушение воинского учета,
– написали агенты.
Последствия работы киберспециалистов / Фото "Кибер-АТЕШ"
Агенты отметили, что на оккупированных территориях россияне активно применяют этот сайт, чтобы принуждать украинцев к вступлению в армию России.
Результаты последних атак "Атеш"
Агенты движения недавно подожгли электровоз в Брянске. Это ударило по логистике российских сил. Теперь оккупанты не могут доставить военный груз на Сумское направление.
Перед этим "Атеш" атаковали железную дорогу вблизи Мелитополя. Агентам удалось остановить движение российских эшелонов и обеспечить украинским силам точный удар по оккупантам. Во время операции уничтожили боеприпасы и топливо.