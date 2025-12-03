Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

Що відомо про кібератаку на Росію?

Кіберфахівці руху "Атеш" атакували російську систему електронних повісток. За повідомленням хакерів, сайт "реестрповесток.рф" не працює та недоступний для користувачів.

Цей ресурс використовується як один з основних методів доставки електронних повісток громадянам за порушення військового обліку,

– написали агенти.

Наслідки роботи кіберфахівців / Фото "Кібер-АТЕШ"

Агенти зазначили, що на окупованих територіях росіяни активно застосовують цей сайт, щоб примушувати українців до вступу в армію Росії.

Результати останніх атак "Атеш"