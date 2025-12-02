Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис командувача СБС Роберта "Мадяр" Бровді. Він поділився детальним відео знищення десятків російських солдат в одному місці.

Норм розійшлося те фото інтернетом. Зараз я покажу вам, як то було насправді. Пілоти 414 бригади "Птахи Мадяра" ту хробаколовку взяли під тотальну опіку. Приготуйте попкорн,

– заінтригував "Мадяр".

Він показав відео, як росіяни багато разів намагалися подолати одну і ту ж ділянку фронту – але безуспішно. Їх знову і знову нищили українські дрони – незалежно від того, день це, чи ніч.

Як відпрацювали пілоти "Птахів Мадяра" / Фото "Мадяра"

На останніх кадрах ролика можна побачити: тіл ворога настільки багато, що новим російським штурмовикам доводиться йти прямо по них.

Російський піт-стоп на фронті: дивіться відео (обережно, чутливі кадри 18+)

Крім того, "Мадяр" поділився посиланням на онлайн-табло "ПІДРАХУЙКА". Воно показує, що лише за листопад Сили безпілотних систем знищили 8448 російських солдатів.

До слова, нещодавно Роберт Бровді оголосив про розширення СБС до 5% від загальної кількості Сил оборони та оголосив масштабний набір рекрутів. Він виклав перелік з 15 тисяч вакансій у 12 підрозділів. Половина з цього списку – це цивільні спеціальності. Зараз СБС становлять всього 2% війська, хоча на їх рахунку кожна третя знищена ціль.

Ознайомитися з вакансіями та приєднатися до СБС можна за посиланням. Або залишити заявку за телефоном: 0 800 207 332