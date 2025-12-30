Що говорять росіяни про економічну кризу?
Опитування за підсумками 2025 року показали, що все більше росіян очікують поглиблення кризи в країні, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Жителі Росії очікують як погіршення стану економіки, так і власного добробуту:
- 19% респондентів прогнозують, що умови життя погіршаться у 2026 році – це найвищий показник від 2022 року;
- 25 % опитаних вже відзначають погіршення власного матеріального становища;
Але найбільше росіяни бояться росту інфляції. 67% учасників дослідження назвали зростання цін головним джерелом занепокоєння, особливо на фоні здорожчання пального та продуктів.
Кремль намагається компенсувати економічне невдоволення риторикою про "стабільність", але реальність – зростання вартості життя, стагнація доходів і відсутність перспектив завершення війни – веде до подальшого накопичення прихованого протесту та вимог зміни пріоритетів влади,
– зазначає розвідка.
Варто знати! Тим часом офіційна статистика Росії говорить про уповільнення інфляції до 5,8 %. Але це не змінює той факт, що попит серед російських домогосподарств скорочується, особливо у людей із низькими та середніми доходами. Розрив між офіційними цифрами і реальністю лише підкреслює масштаб проблеми.
Як ростуть борги росіян?
Через проблеми в економіці країни борги росіян ростуть. За підрахунками Центробанку Росії, кількість жителів, які беруть позики у мікрофінансових організаціях збільшується щомісяця на 300 тисяч, пише видання The Moscow Times.
Станом на 1 липня 2025 року понад 13,8 мільйона росіян були боржниками контор швидких кредитів.
Це 18% усього працездатного населення більше, ніж проживає у всьому Уральському федеральному окрузі, і майже стільки ж, як у Північно-Західному,
– додає видання.
При цьому банки Росії все частіше відмовляють у кредитах населенню. За даними розвідки у листопаді частка відмов у швидких кредитах в торгових точках стала максимальною за рік і досягла майже 90%.
Зауважте! На цьому тлі російські ломбарди стрімко нарощують прибутки. За січень – вересень вони отримали 9,6 мільярда рублів чистого прибутку.
Як росте економічна криза в Росії?
Економічне пожвавлення в Росії, яке раніше підтримувалося великими державними вливаннями, поступово втрачає силу. Військово-промисловий комплекс, який Кремль називав "локомотивом" зростання, сьогодні стає серйозним фінансовим тягарем для економіки.
За підсумками дев’яти місяців 2025 року економіка показала майже нульовий результат — зростання склало лише 0,3%, тоді як роком раніше цей показник був близько 5%.
На думку аналітиків, сьогодні економіка Росії слабша, ніж будь-коли від початку повномасштабної війни в Україні. Кремль вже витратив більшість резервних фондів, а нові жорсткі санкції лише поглиблюють дефіцит готівки та підвищують ризики банківської кризи і рецесії вже в 2026 році.