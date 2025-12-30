Що говорять росіяни про економічну кризу?

Опитування за підсумками 2025 року показали, що все більше росіян очікують поглиблення кризи в країні, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Жителі Росії очікують як погіршення стану економіки, так і власного добробуту:

19% респондентів прогнозують, що умови життя погіршаться у 2026 році – це найвищий показник від 2022 року;

25 % опитаних вже відзначають погіршення власного матеріального становища;

Але найбільше росіяни бояться росту інфляції. 67% учасників дослідження назвали зростання цін головним джерелом занепокоєння, особливо на фоні здорожчання пального та продуктів.

Кремль намагається компенсувати економічне невдоволення риторикою про "стабільність", але реальність – зростання вартості життя, стагнація доходів і відсутність перспектив завершення війни – веде до подальшого накопичення прихованого протесту та вимог зміни пріоритетів влади,

– зазначає розвідка.

Варто знати! Тим часом офіційна статистика Росії говорить про уповільнення інфляції до 5,8 %. Але це не змінює той факт, що попит серед російських домогосподарств скорочується, особливо у людей із низькими та середніми доходами. Розрив між офіційними цифрами і реальністю лише підкреслює масштаб проблеми.

Як ростуть борги росіян?

Через проблеми в економіці країни борги росіян ростуть. За підрахунками Центробанку Росії, кількість жителів, які беруть позики у мікрофінансових організаціях збільшується щомісяця на 300 тисяч, пише видання The Moscow Times.

Станом на 1 липня 2025 року понад 13,8 мільйона росіян були боржниками контор швидких кредитів.

Це 18% усього працездатного населення більше, ніж проживає у всьому Уральському федеральному окрузі, і майже стільки ж, як у Північно-Західному,

– додає видання.

При цьому банки Росії все частіше відмовляють у кредитах населенню. За даними розвідки у листопаді частка відмов у швидких кредитах в торгових точках стала максимальною за рік і досягла майже 90%.

Зауважте! На цьому тлі російські ломбарди стрімко нарощують прибутки. За січень – вересень вони отримали 9,6 мільярда рублів чистого прибутку.

Як росте економічна криза в Росії?