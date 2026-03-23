Що відбувається зі сталевою галуззю Росії?

Причиною такого рішення є уповільнення внутрішнього попиту та обмежені експортні можливості, про що пише Bloomberg.

ВАТ "Магнітогорський металургійний комбінат" (MMK) – один із найбільших металургійних заводів Росії:

зупиняє недовантажені активи;

зменшує інвестиції;

скорочує деякі керівні посади на 10%.

Про це повідомив генеральний директор Павло Шиляєв у зверненні до персоналу на соціальній мережі "ВКонтакте".

Виробництво сталі – це найчутливіший барометр економічної ситуації, і сьогодні стан галузі дуже складний,

– сказав він.

Bloomberg наголошує: такий крок є останнім свідченням поглиблення економічного сповільнення в Росії, оскільки високі відсоткові ставки тиснуть на великі галузі.

У тексті пояснили, що сталеві підприємства особливо вразливі:

вони стикаються з глобальним надлишком пропозиції, що тисне на ціни;

водночас санкції проти Росії додатково обмежують експортні можливості.

Зверніть увагу! Сектор займає відносно невелику частку у ВВП Росії. Проте дає роботу сотням тисяч людей, часто у моногалузевих містах, побудованих навколо сталеливарних, вугільних або залізорудних заводів.

Металургійний комбінат Уралу працює приблизно на 60% потужностей і залишається збитковим. Про це також розповів Шиляєв. Група вже законсервувала один вугільний шахтний об’єкт, зупинила деякі виробничі одиниці та перевела інші на скорочений робочий час.

Працівникам пенсійного віку, яких утримували через нестачу кадрів, зараз пропонують можливість піти на пенсію. Інші сталеві компанії також скорочують виробництво.

"Первоуральський новотрубний завод" планує призупинити роботу одного з трьох трубопрокатних цехів через зниження попиту.

Вугільно-сталевий виробник Mechel PJSC також зупиняв деякі об’єкти останніми місяцями.

ОМК – один із найбільших виробників труб Росії – призупинив частину своєї інвестиційної програми.

Важливо! Споживання сталі в Росії у 2025 році очікувалося на найнижчому рівні щонайменше з 2020 року.

Один із провідних російських сталевих виробників, традиційно прибутковий, у 2025 році отримав найнижчу маржу прибутку за 16 років.

Сталева промисловість Росії входить у складний період, який може ще не повною мірою проявитися, і тенденція може тривати багато років,

– зазначив Кирило Чуйко, аналітик московської BCS.

Він додав, що без подальшої державної підтримки вона ризикує повернутися до умов початку 2000 років.

Нагадаємо! Найбільший виробник алюмінію в Росії теж має великі проблеми, тому страждає не тільки галузь сталі. Про це пише NV. "Русал" зафіксувала рекордні збитки у 2025 році – 455 мільйонів доларів. Основна причина збитків – зростання собівартості виробництва.

