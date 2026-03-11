Чому постачання сірки важливе?

І хоча сірку вважають нішевим товаром, вона критична важлива для багатьох галузей – від добрив і хімікатів до комп’ютерних чіпів і металургії, пише Financial Times.

Порушення роботи цього ключового морського маршруту вже спричиняє хвилі проблем у різних галузях. Ланцюги постачання, які й без того були напруженими, стикаються з найбільшою загрозою з часів пандемії Covid-19,

– попереджають аналітики.

Наразі щонайменше 44 тисячі компаній уже мали затримки або збої в постачанні сірки, свідчать дані аналітичної групи Dun & Bradstreet. Найбільше постраждав бізнес у Китаї та Індії.

Як ростуть ціни на сірку?

Через проблеми з постачання ціни на сірку злетіли. У Китаї, який залишається найбільшим споживачем цієї сировини у світі, вартість сірки від початку війни в Ірані зросла на 15% – до рекордних 4 650 юанів (близько 672 доларів) за тонну,

Фахівці говорять, що стрибок цін ще раз підтвердив крихкість ланцюгів постачань сірки. Адже 45% її світового експорту зав'язані на Перську затоку, за оцінками аналітичної групи CRU.

І хоча деякі НПЗ за межами Близького Сходу мають сірку на продаж, вони не можуть її транспортувати.

На цей час ситуація жахлива. Минулого тижня ми не змогли закрити жодної угоди. Судновласники не впевнені, чи зможуть вони отримати необхідне паливо, тому забронювати судна для перевезення вантажів, включаючи сірку, просто неможливо. Ніхто не знає, що робити,

– говорить гендиректор London Commodity Brokers Клайв Мюррей.

Які галузі страждають найбільше?

Проблеми зі постачанням критичної сировини через Перську затоку відчувають різні галузі.

Виробництво чіпів

Найбільші світові виробники чіпів залежать від низки хімікатів, що проходять через протоку.. Наприклад, у для виготовлення мікросхем використовується сірчана кислота для очищення кремнієвих пластин.

Крім того, галузь потребує гелію, який широко виробляється в країнах Перської затоки і застосовується для охолодження під час виробництва.

Виробництво добрив

Найбільшим споживачем сірки є галузь виробництва добрив. Адже на неї припадає близько 60% світового попиту. Якщо дефіцит триватиме, це може посилити ризики нестачі продовольства у світі та подальшого зростання цін на їжу.

Металургія

Сірчану кислоту широко використовують у процесі вилуговування. Це технологія, яка дозволяє видобувати метали, зокрема мідь, нікель та уран. Аналітики упевнені, що спочатку дефіцит найсильніше вдарить по виробниках добрив, але згодом проблеми відчують і металургійні компанії.

