Почему лесопромышленники ожидают банкротств?

Об этом говорится в проекте обращения лесопромышленников из Архангельской области к первому вице-премьеру России Денису Мантурову, пишет The Moscow Times.

Предприниматели говорят, что даже крупные компании в сфере лесничества по лесозаготовке уже исчерпали свой запас прочности. Они часто работают в убыток в убыток и накапливают долги перед налоговой и другие обязательства.

Они просят правительство ввести мораторий на 3 года на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов.

По подсчетам отрасли, в целом потери за последние 3 года достигли более 15 миллиардов рублей .

. По данным Росстата, совокупные убытки лесозаготовительных компаний России только в 2025 году составили 2,2 миллиарда рублей.

Доля убыточных предприятий в прошлом году выросла до 45% против 40% в 2024 году.

Проблемы у лесопромышленников продолжаются не первый год, и ситуация наконец достигла дна. Но у меня хорошее настроение, потому что дальше падать уже некуда,

– заявил гендиректор одной из крупнейших компаний Северо-Западного округа Владимир Буторин.

По его оценке, до конца 2026 года может закрыться каждое второе предприятие отрасли, в том числе крупные лесозаготовители.

Заметьте! Предприниматели также просят правительство предоставить компаниям отсрочку минимум на три года для уплаты налоговых долгов и других обязательных платежей, а в дальнейшем дозолить рассрочку выплат.

Какая отрасль в России также пришла в упадок?

Российская угольная отрасль тоже оказалась в кризисе, который уже называют крупнейшим с 1990-х годов.

По итогам 2025 года, угольные компании России получили рекордный в истории убыток – 408 миллиардов рублей. В минусе год закрыли три из четырех предприятий отрасли.

Однако и это еще не предел. В правительстве прогнозируют, что в 2026 году общие убытки угольщиков вырастут до 576 миллиардов рублей.

В итоге за 2024 – 2026 годы угольная отрасль потеряет более 1 триллиона рублей.

На данный момент убыточными остаются уже 62 предприятия:

20 компаний уже приостановили добычу;

14 приняли решение о ликвидации или консервации производства.

Кризис в угольной отрасли будет продолжаться, и "пояса придется затянуть всем,

– уверен доцент кафедры КемГМУ, экономист Евгений Харлампенков.

Важно! Кризис в угольной промышленности, как и лесозаготовительной, вызвали санкции против России, которые закрыли для предпринимателей экспортные рынки на Западе, тогда разворот на Восток не принес ожидаемых прибылей.

