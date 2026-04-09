Почему лесопромышленники ожидают банкротств?
Об этом говорится в проекте обращения лесопромышленников из Архангельской области к первому вице-премьеру России Денису Мантурову, пишет The Moscow Times.
Смотрите также Именно это станет ударом по бюджету России: Зеленский сделал заявление
Предприниматели говорят, что даже крупные компании в сфере лесничества по лесозаготовке уже исчерпали свой запас прочности. Они часто работают в убыток в убыток и накапливают долги перед налоговой и другие обязательства.
Они просят правительство ввести мораторий на 3 года на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов.
- По подсчетам отрасли, в целом потери за последние 3 года достигли более 15 миллиардов рублей.
- По данным Росстата, совокупные убытки лесозаготовительных компаний России только в 2025 году составили 2,2 миллиарда рублей.
Доля убыточных предприятий в прошлом году выросла до 45% против 40% в 2024 году.
Проблемы у лесопромышленников продолжаются не первый год, и ситуация наконец достигла дна. Но у меня хорошее настроение, потому что дальше падать уже некуда,
– заявил гендиректор одной из крупнейших компаний Северо-Западного округа Владимир Буторин.
По его оценке, до конца 2026 года может закрыться каждое второе предприятие отрасли, в том числе крупные лесозаготовители.
Заметьте! Предприниматели также просят правительство предоставить компаниям отсрочку минимум на три года для уплаты налоговых долгов и других обязательных платежей, а в дальнейшем дозолить рассрочку выплат.
Какая отрасль в России также пришла в упадок?
Российская угольная отрасль тоже оказалась в кризисе, который уже называют крупнейшим с 1990-х годов.
По итогам 2025 года, угольные компании России получили рекордный в истории убыток – 408 миллиардов рублей. В минусе год закрыли три из четырех предприятий отрасли.
Однако и это еще не предел. В правительстве прогнозируют, что в 2026 году общие убытки угольщиков вырастут до 576 миллиардов рублей.
В итоге за 2024 – 2026 годы угольная отрасль потеряет более 1 триллиона рублей.
На данный момент убыточными остаются уже 62 предприятия:
- 20 компаний уже приостановили добычу;
- 14 приняли решение о ликвидации или консервации производства.
Кризис в угольной отрасли будет продолжаться, и "пояса придется затянуть всем,
– уверен доцент кафедры КемГМУ, экономист Евгений Харлампенков.
Важно! Кризис в угольной промышленности, как и лесозаготовительной, вызвали санкции против России, которые закрыли для предпринимателей экспортные рынки на Западе, тогда разворот на Восток не принес ожидаемых прибылей.
Что происходит с экономикой России?
Прокремлевские аналитики из Центра макроэкономического анализа предупредили ранее, что экономика России оказалась на грани стагфляции – сочетание высокой инфляции и почти отсутствующего экономического роста.
Министр экономического развития Максим Решетников также призвал готовиться к дальнейшему ухудшению ситуации. По его словам, даже если власть примет решение для стабилизации экономики, ощутимый результат может появиться не ранее чем через 6 – 9 месяцев, а возможно и позже.
В то же время представитель Евросоюза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан заявил, что Россия уже приближается к финансовому кризису, подобному тому, что пережила в 1998 году. По его словам, российская экономика находится в катастрофическом состоянии, и хотя санкции не способны остановить войну, однако постепенно истощают экономический потенциал страны.