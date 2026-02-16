Який розмір пенсії по інвалідності?
Детальніше йдеться в 33 статті Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Держвиплату розраховують у відсотках від пенсії за віком.
Дивіться також Українцям нарахують стаж по догляду за особою з інвалідністю: які умови та правила
Пенсія по інвалідності – це держвиплата, призначена особам, які через стан здоров'я частково або повністю втратили працездатність.
За даними Пенсійного фонду, прожитковий мінімум для такої категорії зріс до 2 595 гривень (розмір мінімальної пенсії в Україні).
Нагадаємо, для виплат за інвалідністю необхідний страховий стаж від 1 до 15 років (тривалість залежить від віку, у якому інвалідність встановлено). Їх розмір визначають у відсотках від пенсії за віком:
- 100% – для осіб з I групою,
- 90% – для осіб з II групою,
- 50% – для осіб III групою.
Зверніть увагу! Військовим пенсію по інвалідності призначають незалежно від страхового стажу, якщо інвалідність настала під час служби або не пізніше ніж через 3 місяці після звільнення.
До слова, виплата на дітей з інвалідністю (віком до 18 років) складає 70 % прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
Що варто знати особам з інвалідністю?
З 2026 року стала обов'язковою аудіофіксація роботи експертної команди, яка оцінює повсякденне функціонування осіб. Запис зберігатимуть у закладі охорони здоров'я протягом 3 років.
Під час відключень світла й перебоїв з теплопостачанням уряд разом із державними компаніями забезпечує адресну допомогу у вигляді "Пакунків тепла" – для вразливих категорій громадян, зокрема й осіб з інвалідністю.
Також у Кабміні обіцяли виділити кошти для закупівлі 10 тисяч портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю, щоб забезпечити критичні потреби