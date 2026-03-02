Каков прожиточный минимум в 2026 году?

О том, как менялся показатель в течение лет и для чего он предназначен, говорится на ресурсе Минфин.

Смотрите также Если нет стажа, какая будет пенсия в 2026 году

Прожиточный минимум украинца – это стоимостная оценка потребительской корзины, куда учитывают минимальные наборы продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, которые используют для обеспечения жизнедеятельности человека. Другими словами – наименьшая сумма средств, за которую можно выжить в течение 1 месяца.

Обратите внимание! Основные положения и правила формирования показателя прописаны в Законе Украины "О прожиточном минимуме".

С 1 января 2026 года по новому Госбюджету уровень прожиточного минимума вырос на 289 гривен по сравнению с 2025 годом. Поэтому сейчас показатель равен 3 209 гривен. В частности по закону минимальные ежемесячные расходы на жизнь имеют свою классификацию. Об этом пишет ПФУ. Так, есть прожиточный минимум для детей:

до 6 лет – 2 817 гривен;

гривен; от 6 до 18 лет – 3 512 гривен.

Для взрослых:

если трудоспособные лица – 3 328 гривен;

гривен; пенсионеры и лица, утратившие трудоспособность – 2 595 гривен.

На что влияет размер прожиточного минимума?

Показатель является базовым законодательным стандартом, от которого зависят размеры других выплат или помощи. То есть на основе базового уровня можно определить и другие потребности людей, при необходимости – добавить определенную сумму и получим другой базовый показатель.

Например, это касается минимального размера пенсий. В частности по прожиточному минимуму определяют минимальную зарплату, некоторые налоги и штрафы. От начального показателя зависят наличие и размер льгот/субсидий.

В то же время прожиточный минимум является прямой реакцией государства на рост инфляции и повышение цен. Правительство должно повысить уровень показателя соответственно, чтобы обеспечить покупательную способность людей.

Также ежемесячные расходы на жизнь можно расценивать как поддержку от государства для малообеспеченных слоев населения. Ведь благодаря этим минимальным выплатам люди имеют средства на базовые потребности, в частности на питание и лекарства.

Как менялся прожиточный минимум?

Еще 10 лет назад, в начале 2016, уровень показателя составлял 1 330 гривен. По сравнению с настоящим прожиточный минимум увеличили на 1 879 гривен. В частности, в течение 2016 года показатель рос трижды:

1 января – 1 330 гривен;

1 мая – 1 399 гривен;

1 декабря – 1544 гривны.

Зато повышение в 2026 году состоялось после двухлетней "паузы". В течение 2024 и 2025 годов показатель оставался неизменным (2 920 гривен).

В то же время 1 января 2000 года прожиточный минимум составлял 270 гривен. Разница с уровнем 2026 года – почти 3 тысячи, или 2 939 гривен.

Что еще известно о повышении выплат в 2026 году?