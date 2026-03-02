Яким є прожитковий мінімум у 2026 році?

Про те, як змінювався показник протягом років і для чого він призначений, йдеться на ресурсі Мінфін.

Прожитковий мінімум українця – це вартісна оцінка споживчого кошика, куди враховують мінімальні набори продуктів харчування та непродовольчих товарів і послуг, які використовують для забезпечення життєдіяльності людини. Іншими словами – найменша сума коштів, за яку можна вижити протягом 1 місяця.

Зауважте! Основні положення та правила формування показника прописані в Законі України "Про прожитковий мінімум".

З 1 січня 2026 року за новим Держбюджетом рівень прожиткового мінімуму зріс на 289 гривень порівняно з 2025 роком. Тож нині показник дорівнює 3 209 гривень. Зокрема за законом мінімальні щомісячні витрати на життя мають свою класифікацію. Про це пише ПФУ. Так, є прожитковий мінімум для дітей:

до 6 років – 2 817 гривень;

гривень; від 6 до 18 років – 3 512 гривень.

Для дорослих:

якщо працездатні особи – 3 328 гривень;

гривень; пенсіонери та особи, що втратили працездатність – 2 595 гривень.

На що впливає розмір прожиткового мінімуму?

Показник є базовим законодавчим стандартом, від якого залежать розміри інших виплат чи допомоги. Тобто на основі базового рівня можна визначити й інші потреби людей, за необхідності – додати певну суму й отримаємо інший базовий показник.

Наприклад, це стосується мінімального розміру пенсій. Зокрема за прожитковим мінімумом визначають мінімальну зарплату, деякі податки та штрафи. Від початкового показника залежать наявність та розмір пільг/субсидій.

Водночас прожитковий мінімум є прямою реакцією держави на зростання інфляції та підвищення цін. Уряд повинен підвищити рівень показника відповідно, щоб забезпечити купівельну спроможність людей.

Також щомісячні витрати на життя можна розцінювати як підтримку від держави для малозабезпечених верств населення. Адже завдяки цим мінімальним виплатам люди мають кошти на базові потреби, зокрема на харчування та ліки.

Як змінювався прожитковий мінімум?

Ще 10 років тому, на початку 2016, рівень показника становив 1 330 гривень. Порівняно із сьогоденням прожитковий мінімум збільшили на 1 879 гривень. Зокрема протягом 2016 року показник зростав тричі:

1 січня – 1 330 гривень;

1 травня – 1 399 гривень;

1 грудня – 1544 гривні.

Натомість підвищення у 2026 році відбулось після дворічної "паузи". Протягом 2024 та 2025 років показник залишався незмінним (2 920 гривень).

Водночас 1 січня 2000 року прожитковий мінімум становив 270 гривень. Різниця з рівнем 2026 року – майже 3 тисячі, або 2 939 гривень.

Що ще відомо про підвищення виплат у 2026 році?