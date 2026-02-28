Хто може отримати одноразову допомогу при виході на пенсію?

Законодавство передбачає окрему фінансову підтримку для тих, чия професійна діяльність тривалий час була пов’язана з державною або комунальною сферою. Підстави та порядок її нарахування визначені Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Механізм стосується насамперед працівників бюджетного сектору - освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури. Також право поширюється на окремі категорії спортсменів та артистів.

Довідково: Це не є автоматична надбавка, а разова допомога, розмір якої дорівнює 10 місячним пенсіям, обчисленим на дату призначення. Фактично йдеться про фінансовий "бонус" за тривалий стаж у публічному секторі.

Втім, для отримання коштів потрібно одночасно виконати кілька умов:

робота на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років, саме у державних або комунальних закладах;

наявність мінімального страхового стажу за відповідною спеціальністю не менше 30 років для жінок та 35 років для чоловіків;

відсутність раніше призначених пенсій будь-якого виду.

Тобто допомога фактично є стимулом для тих, хто досяг пенсійного віку без переходу на інші пенсійні режими.

Який стаж враховується при призначенні виплати?

До страхового стажу зараховується період роботи у визначених законом установах та на посадах, перелік яких затверджений урядом. Підтвердженням є записи у трудовій книжці та дані з реєстру застрахованих осіб. У разі потреби допускається подання додаткових документів.

Важливо, що стаж може підсумовуватися, якщо різні періоди роботи належать до посад, які дають право на пенсію за вислугу років. Саме ця норма дозволяє об’єктивно врахувати тривалу професійну діяльність у межах бюджетної системи.

Важливо! Сама допомога виплачується одноразово, не оподатковується й фінансується за рахунок державного бюджету.

Хто може вийти на пенсію за вислугу років?

Для артистів закон передбачає право на пенсію за вислугу років незалежно від віку за наявності від 20 до 35 років творчої діяльності, розповіли у Пенсійному фонді.

Водночас працівники освіти, медицини та соціального забезпечення можуть претендувати на відповідний пенсійний режим за наявності щонайменше 25 років спеціального стажу. Однак для спортсменів вимога становить не менше 25 років діяльності, зокрема не менш як шість років у складі національних збірних.

