Чому пенсіонери недоотримують надбавки до пенсії?

Значна частина українських пенсіонерів має право на додаткові виплати, надбавки та соціальні доплати, однак далеко не всі ці кошти Пенсійний фонд призначає автоматично. Через це літні люди нерідко роками отримують менші пенсії, навіть не підозрюючи, що закон дозволяє їм претендувати на суттєво вищі суми.

У Пенсійному фонді наголошують, що головною причиною втрати грошей часто стає відсутність особистого звернення до ПФУ або неповний пакет документів. Найчастіше проблема стосується пенсіонерів віком від 65 років із низькими виплатами, людей із понаднормовим страховим стажем, учасників бойових дій, громадян з особливими заслугами перед державою, а також самотніх осіб похилого віку, які потребують стороннього догляду.

Зверніть увагу! У багатьох випадках навіть наявність посвідчення чи законного статусу не гарантує автоматичного перерахунку пенсії, тому інформацію потрібно додатково підтверджувати у Пенсійному фонді.

Про які ще доплати знають не усі пенсіонери?

Окремо закон передбачає доплати за понаднормовий стаж. У 2026 році базова норма становить 30 років стажу для жінок і 35 років для чоловіків. За кожен додатково відпрацьований рік пенсіонеру можуть нараховувати окрему надбавку.

А от українці старші 70 років отримують вікові компенсаційні доплати автоматично: після 70 років – 300 гривень, після 75 років – 456 гривень, а після 80 років – 570 гривень. Крім того, громадяни віком від 80 років, які проживають самі та потребують постійного догляду, мають право на окрему щомісячну допомогу. Для її оформлення необхідно надати медичний висновок та підтвердити факт самостійного проживання.

Аналогічно додаткові гарантії діють і для учасників бойових дій: закон встановлює мінімальний гарантований розмір пенсії та спеціальні щомісячні надбавки.

Зверніть увагу! Експерти радять таким пенсіонерам регулярно перевіряти власні пенсійні справи, адже через технічні помилки, неврахований статус або відсутність заяви частина виплат може не нараховуватися.

Чи є однорозова допомога пенсіонеру від держави?