Почему пенсионеры недополучают надбавки к пенсии?

Значительная часть украинских пенсионеров имеет право на дополнительные выплаты, надбавки и социальные доплаты, однако далеко не все эти средства Пенсионный фонд назначает автоматически. Из-за этого пожилые люди нередко годами получают меньшие пенсии, даже не подозревая, что закон позволяет им претендовать на существенно более высокие суммы.

У Пенсионном фонде отмечают, что главной причиной потери денег часто становится отсутствие личного обращения в ПФУ или неполный пакет документов. Чаще всего проблема касается пенсионеров в возрасте от 65 лет с низкими выплатами, людей с сверхурочным страховым стажем, участников боевых действий, граждан с особыми заслугами перед государством, а также одиноких пожилых людей, нуждающихся в постороннем уходе.

Обратите внимание! Во многих случаях даже наличие удостоверения или законного статуса не гарантирует автоматического перерасчета пенсии, поэтому информацию нужно дополнительно подтверждать в Пенсионном фонде.

О каких еще доплатах знают не все пенсионеры?

Отдельно закон предусматривает доплаты за сверхурочный стаж. В 2026 году базовая норма составляет 30 лет стажа для женщин и 35 лет для мужчин. За каждый дополнительно отработанный год пенсионеру могут начислять отдельную надбавку.

А вот украинцы старше 70 лет получают возрастные компенсационные доплаты автоматически: после 70 лет – 300 гривен, после 75 лет – 456 гривен, а после 80 лет – 570 гривен. Кроме того, граждане в возрасте от 80 лет, которые проживают сами и нуждаются в постоянном уходе, имеют право на отдельную ежемесячную помощь. Для ее оформления необходимо предоставить медицинское заключение и подтвердить факт самостоятельного проживания.

Аналогично дополнительные гарантии действуют и для участников боевых действий: закон устанавливает минимальный гарантированный размер пенсии и специальные ежемесячные надбавки.

Обратите внимание! Эксперты советуют таким пенсионерам регулярно проверять собственные пенсионные дела, ведь из-за технических ошибок, неучтенный статус или отсутствие заявления часть выплат может не начисляться.

Есть ли одноразовая помощь пенсионеру от государства?