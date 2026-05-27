Суд признал неправомерным уменьшение военных пенсий

В суде оспаривалось уменьшение выплат по постановлению Кабинета Министров, принятым в начале 2025 года. Тогда специальные "высокие" пенсии решили ограничить, поэтому тысячи бывших военных и другие получатели таких выплат стали получать меньше. Из-за вероятной противоправности действий правительства бывший работник СБУ обратился в суд. Все обстоятельства описаны в материалах дела № 320/2229/25.

В постановлении Кабмина говорилось о том, что коэффициенты пенсии меняются. Больше всего изменения коснулись граждан, которые получали пенсию согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Механизм ограничения действовал так: если человек получал выплаты, суммой более 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, то коэффициенты понижались с 0,5 до 0,1.

Истец сообщил, что при выходе на пенсию ему начислили выплату в более 46 тысяч гривен ежемесячно. Но с 2025 года он фактически стал получать меньше – из-за применения коэффициентов пенсия достигала 29,7 тысячи гривен. То есть мужчина фактически каждый месяц терял более 16 тысяч.

Дело дошло до Верховного Суда. Там решили, что постановление Кабмина является противоправным, потому что определение условий пенсионного обеспечения военных не входит в их задачи. Изменять их правительство не имеет права, а закон не имеет обратного действия. Единственной возможностью для уменьшения или увеличения коэффициентов является внесение изменений в закон.

Однако в законодательстве возникла очередная коллизия. Изменения по постановлению Кабмина произошли якобы из-за правил относительно Государственного бюджета на 2025 год, который все же позволял менять размер "повышенных пенсий". В этом случае все нормы регулируются Законом № 2262-ХІІ. То есть изменение коэффициентов для военной пенсии действительно было неправомерным.

В этом случае суд применил типичную норму права, когда специальный закон имеет преимущество над общим. Правительство вместо этого хотело экономить государственные средства, но не учло, что военную пенсию регулирует спецзакон. Более того, процедура принятия постановления тоже была осуществлена неправильно. Проект документа был принят быстро, без направления в профсоюзы и объединения работодателей, а также перед принятием не провели консультации с общественностью. Но правила пенсионного обеспечения военных Кабмин не регулирует собственными постановлениями, если такие вопросы уже урегулированы специальным законом. Иначе правительство получало бы возможность переписывать социальные гарантии без голосования парламента.

Это решение может стать важным ориентиром для тысяч военных пенсионеров, которым после принятия постановления также уменьшили выплаты. Если практика обжалования постановления станет массовой, то государство могут через суд, возможно, заставлять компенсировать невыплаченные средства.

Что еще стоит знать о пенсиях военным?

Военнослужащие после выслуги 25 и более лет могут получать пенсию. В 45 лет на выплаты имеет право военный, который пробыл на военной службе не менее, чем 12,5 лет. При этом общая военная пенсия должна быть не более 70% от денежного обеспечения.

Ветераны получают пенсии, в зависимости от категорий. То есть разные пенсии могут получать участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны. Государство учитывает риски службы и потерю трудоспособности.

Военным пенсионерам часто недоплачивают деньги из-за неучета всех составляющих денежного обеспечения при расчете пенсии.