Чи будуть проводити індексацію заробітних плат у квітні?
У квітні 2026 року підстав для індексації заробітних плат фактично не виникло, попри очікування після оновлення правил. Як свідчать дані Державної служби статистики України, ключовим індикатором є індекс споживчих цін: якщо він не досягає порогового значення, підстав для перегляду виплат немає.
Чинна модель індексації у 2026 році має принципову особливість: із січня відбулося так зване "обнулення" попередніх індексаційних нарахувань:
- Це означає, що новий цикл розрахунку почався фактично з нуля, а перші місяці року (січень - березень) не могли дати підстав для підвищення зарплат.
- Теоретично така можливість могла з’явитися вже у квітні – за умови, що інфляція за лютий перевищила б встановлений поріг у 103%.
Втім, за офіційними даними, індекс інфляції за лютий становив 101%, що нижче необхідного рівня. Відповідно, роботодавці не зобов’язані проводити індексацію у квітні, і фактично це вже четвертий місяць поспіль без такого підвищення.
Чи зросла мінімальна заробітна плата в Україні?
Водночас це не означає відсутність будь-яких змін у доходах. У 2026 році діє оновлений розмір мінімальної заробітної плати до 8 647 гривень на місяць або 52 гривні за годину, зауважує Пенсійний фонд України.
Цікаво! Після сплати податків (ПДФО та військового збору) "чиста" сума мінімальної зарплати становить близько 6 658 гривень.
Важливо розуміти, що індексація є обов’язковою державною гарантією, але вона застосовується лише за наявності визначених економічних умов. Якщо ж інфляція не перевищує встановлений поріг, підстав для її проведення немає.
Зауважте! Водночас у разі виникнення такого права роботодавець зобов’язаний провести індексацію своєчасно, інакше це вважатиметься порушенням трудового законодавства з відповідними фінансовими санкціями.
Які заробітні плати у держслужбовців?
Уряд запровадив додатковий коригуючий коефіцієнт до посадових окладів для працівників судової системи та патронатних служб. Такий механізм має тимчасовий характер й застосовується на період дії воєнного стану або до завершення 2025 року, залежно від того, яка подія настане раніше.
Паралельно було переглянуто рівень оплати праці державних службовців: з липня 2025 року їхні доходи зросли орієнтовно на 7%. У результаті середній рівень заробітної плати в державному секторі сягнув близько 62,6 тисячі гривень.
Водночас пенсійне забезпечення цієї категорії прив’язане до заробітку і, як правило, становить приблизно 60% від відповідної зарплати.