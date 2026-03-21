Чи будуть проводити індексацію заробітних плат у квітні?

У квітні 2026 року підстав для індексації заробітних плат фактично не виникло, попри очікування після оновлення правил. Як свідчать дані Державної служби статистики України, ключовим індикатором є індекс споживчих цін: якщо він не досягає порогового значення, підстав для перегляду виплат немає.

Цікаво Без будь-якого попередження: українцям можуть значно зменшити зарплату

Чинна модель індексації у 2026 році має принципову особливість: із січня відбулося так зване "обнулення" попередніх індексаційних нарахувань:

Це означає, що новий цикл розрахунку почався фактично з нуля, а перші місяці року (січень - березень) не могли дати підстав для підвищення зарплат.

Теоретично така можливість могла з’явитися вже у квітні – за умови, що інфляція за лютий перевищила б встановлений поріг у 103%.

Втім, за офіційними даними, індекс інфляції за лютий становив 101%, що нижче необхідного рівня. Відповідно, роботодавці не зобов’язані проводити індексацію у квітні, і фактично це вже четвертий місяць поспіль без такого підвищення.

Чи зросла мінімальна заробітна плата в Україні?

Водночас це не означає відсутність будь-яких змін у доходах. У 2026 році діє оновлений розмір мінімальної заробітної плати до 8 647 гривень на місяць або 52 гривні за годину, зауважує Пенсійний фонд України.

Цікаво! Після сплати податків (ПДФО та військового збору) "чиста" сума мінімальної зарплати становить близько 6 658 гривень.

Важливо розуміти, що індексація є обов’язковою державною гарантією, але вона застосовується лише за наявності визначених економічних умов. Якщо ж інфляція не перевищує встановлений поріг, підстав для її проведення немає.

Зауважте! Водночас у разі виникнення такого права роботодавець зобов’язаний провести індексацію своєчасно, інакше це вважатиметься порушенням трудового законодавства з відповідними фінансовими санкціями.

Які заробітні плати у держслужбовців?