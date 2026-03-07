Яким є індекс інфляції у 2026 році?

Про те, що таке індекс споживчих цін, йдеться на сайті "Мінфін".

Індекс інфляції (або споживчих цін) – показує, на скільки змінилися ціни на товари та послуги.

Щоб вирахувати показник держава порівнює попередній місяць з поточним. За основу беруть стандартний набір товарів, або споживчий кошик, від його місячної вартості й відштовхуються для формування індексу.

У січні індекс інфляції був на рівні 100,7%. Тобто порівняно з груднем 2025 року, або попереднім місяцем, ціни в Україні зросли на 0,7%.

Зауважте! Зростання є невеликим. На найпростішому прикладі маємо такі значення: якщо умовний споживчий кошик коштував 1 тисячу гривень у грудні 2025 року, то вже в січні 2026 – коштував 1 007 гривень.

Існує також базовий індекс інфляції. У січні 2026 року він становив 100,4%. Показник є реакцією на рівень інфляції, який виникає під впливом монетарних умов.

Зверніть увагу! Для базового індексу інфляції монетарні умови – це як економічна або грошова першопричина, через яку виникають тимчасові, наприклад, зміни в цінах.

Зокрема базовий індекс є одним зі складників індексу інфляції, але виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом чинників з адміністративними, випадковими або сезонними властивостями.

Що відомо про інфляцію у 2025 році?

На ресурсі renews йдеться про підсумки Держстату на кінець 2025 року.

Так порівняно з груднем 2024 року інфляція в Україні склала 8%. Якщо порівняти останній місяць 2025 року з листопадом – зріс на 0,2%.

Водночас протягом 2025 року подорожчали найбільше:

продукти харчування та безалкогольні напої – до 10,2% максимум;

житлово-комунальні послуги – на 2,3%;

послуги у сфері охорони здоров'я – на 6,0%.

Загалом за 2025 рік ціни зросли на 12,7% порівняно з 2024 роком.

Що ще потрібно знати про показники бюджету?