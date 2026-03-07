Яким є індекс інфляції у 2026 році?
Про те, що таке індекс споживчих цін, йдеться на сайті "Мінфін".
Індекс інфляції (або споживчих цін) – показує, на скільки змінилися ціни на товари та послуги.
Щоб вирахувати показник держава порівнює попередній місяць з поточним. За основу беруть стандартний набір товарів, або споживчий кошик, від його місячної вартості й відштовхуються для формування індексу.
У січні індекс інфляції був на рівні 100,7%. Тобто порівняно з груднем 2025 року, або попереднім місяцем, ціни в Україні зросли на 0,7%.
Зауважте! Зростання є невеликим. На найпростішому прикладі маємо такі значення: якщо умовний споживчий кошик коштував 1 тисячу гривень у грудні 2025 року, то вже в січні 2026 – коштував 1 007 гривень.
Існує також базовий індекс інфляції. У січні 2026 року він становив 100,4%. Показник є реакцією на рівень інфляції, який виникає під впливом монетарних умов.
Зверніть увагу! Для базового індексу інфляції монетарні умови – це як економічна або грошова першопричина, через яку виникають тимчасові, наприклад, зміни в цінах.
Зокрема базовий індекс є одним зі складників індексу інфляції, але виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом чинників з адміністративними, випадковими або сезонними властивостями.
Що відомо про інфляцію у 2025 році?
На ресурсі renews йдеться про підсумки Держстату на кінець 2025 року.
Так порівняно з груднем 2024 року інфляція в Україні склала 8%. Якщо порівняти останній місяць 2025 року з листопадом – зріс на 0,2%.
Водночас протягом 2025 року подорожчали найбільше:
- продукти харчування та безалкогольні напої – до 10,2% максимум;
- житлово-комунальні послуги – на 2,3%;
- послуги у сфері охорони здоров'я – на 6,0%.
Загалом за 2025 рік ціни зросли на 12,7% порівняно з 2024 роком.
Що ще потрібно знати про показники бюджету?
Одним із визначальних є прожитковий мінімум, від якого залежить низка інших виплат. Завдяки мінімальному прожитковому мінімуму держава регулює забезпечення людей базовими товарами й послугами.
Зокрема мінімалка у 2026 році становить 8 647 гривень. І цей показник напряму залежить від прожиткового мінімуму. Зокрема його підвищили вперше після дворічної паузи.