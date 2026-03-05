Якою буде ситуація з 9 по 15 березня?

Деталі пояснив 24 Каналу директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв. Він попередив українців про важливе рішення Нацбанку вже 19 березня.

Наразі середні ставки за гривневими вкладами тримаються на рівні 13 – 14,5% річних, залежно від строку. Окремі банки пропонують до 15 – 15,5%, тож конкуренція за вкладника зберігається. Експерт назвав це "фазою стабілізації" перед можливим переглядом умов.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Банки діють досить обережно. Вони не поспішають зі зниженням ставок, адже попит на депозити залишається стійким. Найбільш популярними є вклади на 6 – 9 місяців та на 1 рік. Саме ці строки дозволяють вкладникам зафіксувати поточну дохідність на тлі змін монетарної політики.

До слова, окремі банки й надалі використовують короткострокові акції – бонуси до 0,5 відсоткового пункту понад базову ставку. Утім, такі пропозиції ситуативні й не впливають на загальний тренд.

На які ключову подію очікують?

Ключовою подією для депозитів стане засідання Нацбанку 19 березня, адже його рішення визначить подальшу дохідність гривневих вкладів.

Якщо облікову ставку залишать на 15%, ринок може зберегти стабільність, а банки обмежаться точковими змінами ставок.

Проте можливий і інший сценарій. Якщо інфляційні показники й надалі уповільнюватимуться, а економічна активність поступово відновлюватиметься, Нацбанк може продовжити тренд на зниження облікової ставки до 14,5 – 14%,

– припустив банкір.

У такому разі середня дохідність гривневих депозитів може просісти приблизно на 0,5 – 0,7 відсоткового пункту. Це відбуватиметься поступово – залежно від внутрішньої потреби банків у ресурсі та конкурентної ситуації.

Однак гривневі депозити все одно залишатимуться привабливими для населення. Дохідність у межах 13 – 14,5% і надалі виглядає конкурентною, порівнюючи з іншими способами заощаджень, а максимальні пропозиції все ще дають змогу зафіксувати ставку, що перевищує інфляційні очікування.

Поки ринок зберігає рівновагу, але стратегічний напрям руху визначить саме монетарний сигнал регулятора,

– резюмував експерт.

