Каков индекс инфляции в 2026 году?

О том, что такое индекс потребительских цен, говорится на сайте Минфин.

Смотрите также Доллар безумно растет, евро колеблется: угрожает ли гривне ситуация на Ближнем Востоке

Индекс инфляции (или потребительских цен) – показывает, на сколько изменились цены на товары и услуги.

Чтобы вычислить показатель государство сравнивает предыдущий месяц с текущим. За основу берут стандартный набор товаров, или потребительскую корзину, от его месячной стоимости и отталкиваются для формирования индекса.

В январе индекс инфляции был на уровне 100,7%. То есть по сравнению с декабрем 2025 года, или предыдущим месяцем, цены в Украине выросли на 0,7%.

Заметьте! Рост является небольшим. На самом простом примере имеем следующие значения: если условная потребительская корзина стоила 1 тысячу гривен в декабре 2025 года, то уже в январе 2026 – стоила 1 007 гривен.

Существует также базовый индекс инфляции. В январе 2026 года он составлял 100,4%. Показатель является реакцией на уровень инфляции, который возникает под влиянием монетарных условий.

Обратите внимание! Для базового индекса инфляции монетарные условия – это как экономическая или денежная первопричина, из-за которой возникают временные, например, изменения в ценах.

В частности базовый индекс является одним из составляющих индекса инфляции, но исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием факторов с административными, случайными или сезонными свойствами.

Что известно об инфляции в 2025 году?

На ресурсе renews говорится об итогах Госстата на конец 2025 года.

Так по сравнению с декабрем 2024 года инфляция в Украине составила 8%. Если сравнить последний месяц 2025 года с ноябрем – вырос на 0,2%.

В то же время в течение 2025 года подорожали больше всего:

продукты питания и безалкогольные напитки – до 10,2% максимум;

жилищно-коммунальные услуги – на 2,3%;

услуги в сфере здравоохранения – на 6,0%.

Всего за 2025 год цены выросли на 12,7% по сравнению с 2024 годом.

Что еще нужно знать о показателях бюджета?