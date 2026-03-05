Валютные рынки в последние дни тревожно реагируют на события на Ближнем Востоке: доллар продолжает укрепляться, тогда как евро слабеет. Такое поведение рынка связано с ростом цен на энергоносители из-за паники вследствие эскалации, а также из-за дальнейшей неопределенности.

Например, всего за несколько дней евро относительно доллара опустилось до 1,15, что является минимумом с ноября 2025 года. Согласно такого спада, в Украине официальный курс евро опустился с 51 гривны сначала до 50,45 гривны, а впоследствии был скорректирован до 50,85 гривны. А вот доллар до сих пор держит планку на уровне более 43 гривны и все ближе к отметке в 44 гривны.

24 Канал узнал, почему на фоне эскалации на Ближнем Востоке евро теряет позиции на валютном рынке, как изменения пары доллар-евро влияет на официальный курс валют в Украине и что может ждать гривну.

Из-за чего евро теряет позиции, а доллар наоборот растет на фоне событий на Ближнем Востоке?

По данным TradingEconomics, европейская валюта относительно доллара ослабла до уровня ориентировочно 1,16 доллара, хотя ранее диапазон составлял 1,17 – 1,18 доллара. Таким образом доллар США укрепляется на фоне спроса на более безопасные активы из-за конфликта США и Израиля с Ираном.

Как объясняет финансовый аналитик Андрей Шевчишин для 24 Канала, падение евро относительно доллара на мировом валютном рынке это следствие ценового шока, который сейчас происходит из-за эскалации. Конфликт на Ближнем Востоке привел к существенному росту цен на топливо и газ в Европе, а соответственно, к дополнительным расходам.

Хотя на самом деле все, что происходит с ценами, – это скорее спекуляции из-за рисков, добавляет аналитик. Ведь рынок нефти до сих пор профицитный: в среднем нефтеперерабатывающие заводы имеют запасы на 2 – 3 недели, а такие страны, как Китай и США, – на несколько месяцев.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Другой вопрос – потенциальное давление из-за возможного миграционного кризиса и беженцев, которые вероятно будут бежать с Ближнего Востока, что также влияет на ситуацию.

Похожее мнение высказал для 24 Канала и аналитик Александр Паращий, который объяснил, что девальвация евро – это результат подорожания нефти и газа, которые страны еврозоны импортируют.

Александр Паращий Руководитель аналитического отдела Concorde Capital То есть имеем ожидания ухудшения торгового баланса стран еврозоны, из-за чего ожидается удешевление их валюты. Нечто похожее, только в больших масштабах, мы видели и в 2022 году, только тогда эффект торгового баланса был не основным.

Напомним, что из-за военной операции на Ближнем Востоке цены на энергоносители выросли. Причиной стало проблемы в транспортировке Ормузским проливом, через которую проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа, а также атаки Ирана по нефтеперерабатывающим заводам и предприятиям по производству СПГ в регионе. Это все приведет к тому, что инфляционное давление в Европе может усилиться.

Ожидается, что Европейский центробанк может занять более жесткую позицию относительно монетарной политики – есть большая вероятность повышения ставки, хотя еще несколько недель назад речь шла о ее снижении.

Как отмечают в Reuters, главный экономист Европейского центрального банка Филипп Лейн уже предупредил, что затягивание конфликта может вызвать скачок инфляции в еврозоне.

Как изменилась пара евро-доллар за последние дни?

Шевчишин напоминает, что доллар растет не только относительно евро, но и других валют, в частности фунта стерлинга, где падение произошло даже значительнее, чем в паре евро-доллар.

Напоминаем! Во вторник, 3 марта, фунт стерлингов по отношению к доллару опустился до двухмесячного минимума – до 1,325. В то же время 4 марта, пишет Reuters, британская валюта показала рост – на 0,33% до 1,34 доллара. А по состоянию на 5 марта, фунт стерлингов торгуется на уровне около 1,33 доллара, свидетельствует график TradingEconomics.

Давление как на фунт стерлингов, так и на евро происходит из-за того, что фактически Великобритания и некоторые страны Европы были вовлечены в эту эскалацию. Например, Иран атаковал британскую авиабазу на Кипре,

– отмечает аналитик.

По словам Андрея, 3 марта цена евро к доллару составила 1,15 доллара, что является минимальным показателем с ноября 2025 года. На сегодня видим зато частичное восстановление евро до 1,165 доллара, добавляет аналитик. То есть ситуация вокруг этого довольно динамичная.

А вот банкир Тарас Лесовой добавляет для 24 Канала, что в условиях геополитической нестабильности инвесторы традиционно переходят к более надежным активам, прежде всего к доллару США. И в нынешнем случае с Ближним Востоком, это стало не исключением.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Ориентировочно в период с 9 по 15 марта соотношение доллара-евро, вероятно, будет находиться в пределах 1,155 – 1,175. Но без резких прорывов в любую сторону.

Заметьте! По состоянию на 27 февраля, евро составляло 1,181 доллара, а уже 2 марта – обесценилось до 1,168 доллара. Стоимость продолжила падать – до 1,162 доллара на момент написания публикации 4 марта, и пока держится на этом уровне 5 марта, свидетельствуют данные TradingEconomics. В то же время доллар относительно евро оценивался в 0,846 евро в канун операции на Ближнем Востоке 27 февраля, а уже в понедельник, 2 марта, – стоимость выросла до 0,850 евро. Сейчас пара доллар-евро торгуется на уровне 0,86 евро.

Будет ли сохранять доллар преимущество в дальнейшем?

Как пояснил Андрей Шевчишин, затяжная операция на Ближнем Востоке приведет к монументальным сдвигам на рынке: полное перекрытие Ормузского пролива, остановка нефтеперерабатывающих заводов в регионе и т.д. повлечет существенный рост на нефть, а это, в первую очередь, будет иметь влияние на Европу, ведь в таком случае доллар будет иметь преимущество.

Кстати! В то же время нельзя исключать и того, что эффект от затяжной войны приведет и к противоположной ситуации, например то, что доллар может и потерять позиции на рынке.

Здесь все будет зависеть от того, как именно будет развиваться ситуация, если конфликт будет разворачиваться в дальнейшем, и какая будет интенсивность этой войны. Сейчас это все трудно прогнозировать,

– говорит Шевчишин.

Лесовой тоже выражает похожее мнение, где объясняет, что даже затягивание конфликта на более чем 7 – 10 дней повлияет прежде всего на энергетические рынки. И в контексте Украины это может усилить инфляционное давление.

Рост мировых цен на нефть, в свою очередь, способен глобально сказаться на стоимости топлива в Украине уже во второй половине марта. Учитывая начало активной фазы весенней посевной кампании, подорожание энергоносителей может сформировать дополнительное инфляционное давление на экономику,

– прогнозирует Тарас.

Потеряет ли гривна устойчивость на фоне роста цен на энергоносители?

В то же время как объясняет Паращий, если ситуация с высокими ценами и энергетические ресурсы затянется, то евро может еще просесть. Давление на гривну тоже неизбежно возрастет по той же причине.

Но перспективы курса гривны зависят от поведения НБУ – по крайней мере до сих пор Нацбанк как раз тем и занимался, что компенсировал валютными интервенциями то, что они считают структурным дефицитом валюты. Если из-за более дорогих углеводородов этот структурный дефицит (в понимании НБУ) возрастет, то и вырастут интервенции, а влияние на курс гривны будет незначительным. Опять же, все зависит от продолжительности углеводородного шока,

– говорит Александр.

Интересно, что в интервью "Экономической правде" первый заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук сообщил, что сейчас причин для резкого скачка курса в Украине нет, как и для падения гривны.

У нас есть неплохая "подушка безопасности" – наши международные валютные резервы, которые в начале 2026 года достигали почти 60 миллиардов долларов. Это вдвое больше, чем мы имели в начале 2022 года. Плюс мы в дальнейшем предусматриваем значительные объемы внешнего финансирования,

– пояснил Николайчук.

Сейчас по состоянию на 5 марта, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 43,71 гривны, а официальный курс евро – на уровне 50,85 гривны, что свидетельствует о росте курс по сравнению с показателями 4 марта (50,45 гривны).

Зато перед началом операции на Ближнем Востоке, 27 февраля, курсы валют были такими: доллар – 43,20 гривны, евро – 51,02 гривны.

Согласно этой ситуации Андрей Шевчишин не ожидает, что официальный курс евро в Украине на этом фоне опустится ниже, чем 50 гривен. Ведь для этого нужно, чтобы европейская валюта на мировом рынке обвалилась. А вот отметка в 44 гривны для курса доллара вполне возможна.

Банкир Тарас Лесовой зато говорит, что несмотря на то, что мировой геополитический фон остается напряженным, непосредственного влияния на украинский валютный рынок пока нет.

Например 4 марта торги на межбанковском рынке проходили в относительно узком диапазоне 43,35 – 43,60 гривны за доллар, что свидетельствует о плавном движении курса. Таким образом на начало марта рынок реагирует на риски сдержанно,

– отметил он.

А по курсу евро, то Лесовой добавляет, что он неизменно зависит от внутреннего соотношения гривны к доллару и глобальной динамики пары доллар-евро.

Сейчас стоимость евро на межбанке колеблется, но без резких скачков или спекулятивных движений. Впрочем, дальнейшее поведение валюты будет определяться глобальными макроэкономическими тенденциями,

– добавил банкир.

