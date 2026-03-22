Как учитель может увеличить себе зарплату?

Несмотря на ограниченный уровень базовых должностных окладов, действующая система оплаты труда в образовании предусматривает ряд легальных инструментов, которые позволяют педагогам существенно повысить свой доход.

Одним из самых эффективных механизмов является прохождение сертификации педагогических работников, которая дает право на установление надбавки в размере 20% к должностному окладу сроком на три года. Это один из немногих инструментов, обеспечивающий долгосрочное повышение дохода без привязки к дополнительной нагрузке.

Справочно: Все эти инструменты функционируют в рамках общей системы, где базовый оклад определяется по Единой тарифной сетке в соответствии с приказом МОН №557, а также подлежит обязательному повышению на 40% согласно постановлению Кабинета Министров №1749.

Дополнительно действует также гарантированная ежемесячная доплата за работу в неблагоприятных условиях (постановление КМУ №1286), которая составляет около 2 000 гривен, но корректируется в зависимости от педагогической нагрузки.

Из-за чего еще может вырасти зарплата учителя?

Второй вариант – это повышение квалификации и получение педагогических званий. В частности, присвоение звания "учитель-методист" предусматривает дополнительную надбавку ориентировочно на уровне 15% от должностного оклада.

Обратите внимание! Для этого необходимо пройти аттестацию и подтвердить профессиональные результаты, что делает этот инструмент более доступным для опытных педагогов.

Существенно влияют на размер выплат и доплаты за дополнительные виды деятельности, которые могут составлять от 10% до 20%. Речь идет, в частности, о работе в инклюзивных классах (примерно +20%), проверку письменных работ (в пределах 10–20% в зависимости от предмета), а также выполнение обязанностей заведующего учебным кабинетом.

Важно! Последняя функция предусматривает ответственность за материальную базу, безопасность и организацию образовательного процесса, однако также сопровождается финансовой надбавкой.

Отдельно стоит выделить надбавку за престижность труда, которая в соответствии с действующими нормами может составлять до 30% должностного оклада. Она устанавливается руководителем учебного заведения, но на практике ее размер часто зависит от финансовых возможностей местного бюджета и может быть снижен до минимального уровня.

Повысят ли зарплаты учителям в 2026 году?