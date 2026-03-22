Як вчитель може збільшити собі зарплату?

Попри обмежений рівень базових посадових окладів, чинна система оплати праці в освіті передбачає низку легальних інструментів, які дозволяють педагогам суттєво підвищити свій дохід.

Одним із найефективніших механізмів є проходження сертифікації педагогічних працівників, яка дає право на встановлення надбавки у розмірі 20% до посадового окладу строком на три роки. Це один із небагатьох інструментів, що забезпечує довгострокове підвищення доходу без прив’язки до додаткового навантаження.

Довідково: Всі ці інструменти функціонують у межах загальної системи, де базовий оклад визначається за Єдиною тарифною сіткою відповідно до наказу МОН №557, а також підлягає обов’язковому підвищенню на 40% згідно з постановою Кабінету Міністрів №1749.

Додатково діє також гарантована щомісячна доплата за роботу в несприятливих умовах (постанова КМУ №1286), яка становить близько 2 000 гривень, але коригується залежно від педагогічного навантаження.

Через що ще може зрости зарплата вчителя?

Другий варіант – це підвищення кваліфікації та отримання педагогічних звань. Зокрема, присвоєння звання "вчитель-методист" передбачає додаткову надбавку орієнтовно на рівні 15% від посадового окладу.

Зауважте! Для цього необхідно пройти атестацію та підтвердити професійні результати, що робить цей інструмент більш доступним для досвідчених педагогів.

Суттєво впливають на розмір виплат і доплати за додаткові види діяльності, які можуть становити від 10% до 20%. Йдеться, зокрема, про роботу в інклюзивних класах (приблизно +20%), перевірку письмових робіт (у межах 10–20% залежно від предмета), а також виконання обов’язків завідувача навчального кабінету.

Важливо! Остання функція передбачає відповідальність за матеріальну базу, безпеку та організацію освітнього процесу, однак також супроводжується фінансовою надбавкою.

Окремо варто виділити надбавку за престижність праці, яка відповідно до чинних норм може становити до 30% посадового окладу. Вона встановлюється керівником закладу освіти, але на практиці її розмір часто залежить від фінансових можливостей місцевого бюджету і може бути знижений до мінімального рівня.

