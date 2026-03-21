Хто платить податок на прибуток?

Наприклад, банки вимушені платити значно більше. Деталі пояснили на офіційному порталі Державної податкової служби.

Дивіться також ПДВ для ФОПів і "вічний" військовий збір: Мінфін розкрив деталі нового податкового пакета

В Україні платниками податку на прибуток є:

юридичні особи – резиденти України, що здійснюють господарську діяльність в Україні та/або за її межами;

юридичні особи на спрощеній системі оподаткування – у випадках, передбачених ПКУ;

управителі фондів операцій з нерухомістю;

фізичні особи – підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, – щодо доходів, виплачених нерезидентам;

іноземні компанії, місце ефективного управління яких знаходиться в Україні;

юридичні особи – нерезиденти, які отримують доходи з джерелом походження з України;

нерезиденти, які здійснюють діяльність на території України через постійне представництво.

До слова, наприкінці 2025 року Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, що підвищили ставки податку на прибуток для банків – до 50%.

Нагадаємо! Важливо не плутати податок на прибуток із податком на доходи фізичних осіб. Перший сплачують компанії з отриманого фінансового результату, тоді як ПДФО утримується з доходів громадян.

Які ще є податки в Україні?