Які податки ФОП на загальній системі оподаткування?
ФОПи на загальній системі сплачують одразу кілька видів обов’язкових платежів, йдеться у Податковому кодексі.
Серед них – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), військовий збір, а також єдиний соціальний внесок (ЄСВ). У певних випадках до цього переліку можуть додаватися ще ПДВ або акциз. Станом на 2026 рік ставки виглядають так:
- ПДФО становить 18% прибутку;
- військовий збір – 5%;
- ЄСВ – 22%.
Якщо підсумувати лише обов’язкові платежі (без урахування ЄСВ), то загальне податкове навантаження сягає 23% прибутку.
Для порівняння, підприємці третьої групи на спрощеній системі мають значно легші умови – вони сплачують лише 6% від свого обороту. Водночас ФОПи на загальній системі розраховують податки інакше: вони беруть до уваги не весь дохід, а різницю між виручкою та підтвердженими витратами.
Що відомо про сплату ЄСВ?
Щодо ЄСВ, то тут є певні нюанси. Формально цей внесок не завжди є обов’язковим до сплати – все залежить від того, чи отримував підприємець дохід у конкретному періоді.
- Якщо прибуток був, тоді доведеться сплатити щонайменше мінімальний внесок, який у 2026 році становить 1 902,34 гривні на місяць або 5 707,02 гривень за квартал.
- Якщо ж діяльність не приносила доходу, підприємець може скористатися правом не сплачувати ЄСВ.
Також встановлено верхню межу для нарахування ЄСВ. Вона обмежена 20 мінімальними зарплатами на місяць, що у 2026 році дорівнює 172 940 гривень.
Що ще слід знати ФОПам в Україні?
З квітня 2026 року ФОПи, що займаються охоронною діяльністю, без переходу на загальну систему оподаткування, втратять право на єдиний податок. Штрафи не накладаються, якщо послуги надані до 01.01.2026, КВЕДи виключені, і є підтверджуючі документи.
3 та 2 групи фізичних осіб-підприємців відрізняються встановленим річним обсягу ліміту, а також найманою кількістю працівників. Водночас ставки єдиного податку та військового збору в них різні, проте єдиного соціального внеску – однакові.
Водночас найкращими днями для реєстрації ФОП є початок місяця.