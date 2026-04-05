Які податки ФОП на загальній системі оподаткування?

ФОПи на загальній системі сплачують одразу кілька видів обов’язкових платежів, йдеться у Податковому кодексі.

Серед них – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), військовий збір, а також єдиний соціальний внесок (ЄСВ). У певних випадках до цього переліку можуть додаватися ще ПДВ або акциз. Станом на 2026 рік ставки виглядають так:

ПДФО становить 18% прибутку;

військовий збір – 5%;

ЄСВ – 22%.

Якщо підсумувати лише обов’язкові платежі (без урахування ЄСВ), то загальне податкове навантаження сягає 23% прибутку.

Для порівняння, підприємці третьої групи на спрощеній системі мають значно легші умови – вони сплачують лише 6% від свого обороту. Водночас ФОПи на загальній системі розраховують податки інакше: вони беруть до уваги не весь дохід, а різницю між виручкою та підтвердженими витратами.

Що відомо про сплату ЄСВ?

Щодо ЄСВ, то тут є певні нюанси. Формально цей внесок не завжди є обов’язковим до сплати – все залежить від того, чи отримував підприємець дохід у конкретному періоді.

Якщо прибуток був, тоді доведеться сплатити щонайменше мінімальний внесок, який у 2026 році становить 1 902,34 гривні на місяць або 5 707,02 гривень за квартал.

Якщо ж діяльність не приносила доходу, підприємець може скористатися правом не сплачувати ЄСВ.

Також встановлено верхню межу для нарахування ЄСВ. Вона обмежена 20 мінімальними зарплатами на місяць, що у 2026 році дорівнює 172 940 гривень.

