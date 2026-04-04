Кому анулюють спрощену систему оподаткування у квітні?
Якщо ФОП продовжував працювати у цій сфері й нічого не змінив, його автоматично переведуть на загальну систему, пояснює Закон України.
Причина – зміни в законодавстві, які розширили список видів діяльності, заборонених для спрощеної системи. Під обмеження потрапили такі КВЕДи:
- 80.10 – діяльність приватних охоронних служб;
- 80.20 – обслуговування систем безпеки;
- 80.30 – проведення розслідувань;
- 84.24 – діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки.
Тобто ФОПи 1 – 3 груп більше не мають права працювати за цими напрямами на єдиному податку у 2026 році.
Щоб уникнути проблем, підприємці мали заздалегідь зробити один із двох кроків:
або прибрати відповідні КВЕДи, або подати заяву на перехід на загальну систему з другого кварталу.
Якщо цього не зроблено, а діяльність у першому кварталі велася – наслідки неминучі: анулювання єдиного податку і штраф.
Кого не оштрафують?
Водночас є ситуації, коли штрафів можна уникнути. Наприклад, якщо ФОП припинив охоронну діяльність ще з 1 січня і виключив відповідні КВЕДи, але отримує оплату вже у 2026 році – це не вважається порушенням.
Головне, щоб виконувалися три умови:
- послуги фактично були надані до 01.01.2026;
- КВЕДи вже виключені;
- є підтверджуючі документи (договори, акти, квитанції).
Податкова в таких випадках дивиться не лише на дату надходження грошей, а й на те, коли саме була надана послуга. Якщо все підтверджено документально – штрафів не буде.
Що ще слід знати ФОПам в Україні?
3 та 2 групи фізичних осіб-підприємців відрізняються встановленим річним обсягу ліміту, а також найманою кількістю працівників. Водночас ставки єдиного податку та військового збору в них різні, проте єдиного соціального внеску – однакові.
Водночас найкращими днями для реєстрації ФОП є початок місяця. Для 3 групи ФОП питання полягає у сплаті єдиного соціального внеску, а для інших груп є можливість перевірити всі правильні кроки щодо реєстрації.
Підприємці на 1 групі єдиного податку можуть працювати без касового апарату, зокрема при торгівлі на ринках та побутових послугах без найманих працівників.
ФОПи 2, 3 та 4 груп мають можливість працювати без касового апарату за певних умов, таких як дистанційна оплата або виключно безготівкові розрахунки.