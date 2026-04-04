Кому анулюють спрощену систему оподаткування у квітні?

Якщо ФОП продовжував працювати у цій сфері й нічого не змінив, його автоматично переведуть на загальну систему, пояснює Закон України.

Причина – зміни в законодавстві, які розширили список видів діяльності, заборонених для спрощеної системи. Під обмеження потрапили такі КВЕДи:

80.10 – діяльність приватних охоронних служб;

80.20 – обслуговування систем безпеки;

80.30 – проведення розслідувань;

84.24 – діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки.

Тобто ФОПи 1 – 3 груп більше не мають права працювати за цими напрямами на єдиному податку у 2026 році.

Щоб уникнути проблем, підприємці мали заздалегідь зробити один із двох кроків:

або прибрати відповідні КВЕДи, або подати заяву на перехід на загальну систему з другого кварталу.

Якщо цього не зроблено, а діяльність у першому кварталі велася – наслідки неминучі: анулювання єдиного податку і штраф.

Кого не оштрафують?

Водночас є ситуації, коли штрафів можна уникнути. Наприклад, якщо ФОП припинив охоронну діяльність ще з 1 січня і виключив відповідні КВЕДи, але отримує оплату вже у 2026 році – це не вважається порушенням.

Головне, щоб виконувалися три умови:

послуги фактично були надані до 01.01.2026;

КВЕДи вже виключені;

є підтверджуючі документи (договори, акти, квитанції).

Податкова в таких випадках дивиться не лише на дату надходження грошей, а й на те, коли саме була надана послуга. Якщо все підтверджено документально – штрафів не буде.

