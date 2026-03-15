Яка різниця між II та III групами?

Згодом змінити групу можна, але зробити це не вийде будь-який момент, адже існують визначені строки та правила. Про ключові відмінності між 2 та 3 групами ФОП – детальніше пояснює ДПС.

Які вимоги до другої групи ФОП?

Її можуть які обрати підприємці, які працюють у сфері надання послуг населенню або платникам єдиного податку, виробництва та продажу товарів, а також ресторанного господарства. Серед умов:

Кількість найманих працівників – до 10 осіб включно (або без). Річний обсяг доходу – не більше як 834 мінімальних зарплат

(7 211 598 гривень у 2026 році).

Довідка: мінімальна заробітна плата у 2026 році – 8 647 гривень.

Винятки: на другій групі не можуть працювати ФОП, які займаються посередництвом у сфері нерухомості; наданням доступу до Інтернету; виробництвом, постачанням і продажем ювелірних виробів і продукції з дорогоцінних металів чи каміння.

Які вимоги до третьої групи ФОП?

Вона найбільш гнучка, адже не має обмежень щодо кількості найманих працівників. Основна умова стосується річного обсягу доходу, який не може перевищувати 1 167 мінімальних зарплат (10 091 049 гривень у 2026 році).

Які податки платять II та III групи ФОП?

Спрощена система оподаткування передбачає три основні обов'язкові платежі: єдиний податок (ЄП), військовий збір (ВЗ) і єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

ФОП II групи ФОП III групи ЄП до 20% від мінімальної зарплати (1 729,40 гривні на місяць) 5% від доходу – у разі роботи без ПДВ;

3% від доходу – для платників ПДВ. ВЗ 10% від мінімальної зарплати (864,70 гривні на місяць) 1% від фактично отриманого доходу ЄСВ 22% від мінімальної зарплати (1 902,34 гривні на місяць)

Корисно! На порталі Дія можна пройти тест, що допоможе обрати групу ФОП, аби уникнути проблем з податковою.

Хто не може бути платником єдиного податку?

Нагадаємо, спрощену систему оподаткування не застосовують для ФОПів, які здійснюють такі види діяльності: