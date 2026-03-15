Яка різниця між II та III групами?
Згодом змінити групу можна, але зробити це не вийде будь-який момент, адже існують визначені строки та правила. Про ключові відмінності між 2 та 3 групами ФОП – детальніше пояснює ДПС.
- Які вимоги до другої групи ФОП?
Її можуть які обрати підприємці, які працюють у сфері надання послуг населенню або платникам єдиного податку, виробництва та продажу товарів, а також ресторанного господарства. Серед умов:
- Кількість найманих працівників – до 10 осіб включно (або без).
- Річний обсяг доходу – не більше як 834 мінімальних зарплат
(7 211 598 гривень у 2026 році).
Довідка: мінімальна заробітна плата у 2026 році – 8 647 гривень.
Винятки: на другій групі не можуть працювати ФОП, які займаються посередництвом у сфері нерухомості; наданням доступу до Інтернету; виробництвом, постачанням і продажем ювелірних виробів і продукції з дорогоцінних металів чи каміння.
- Які вимоги до третьої групи ФОП?
Вона найбільш гнучка, адже не має обмежень щодо кількості найманих працівників. Основна умова стосується річного обсягу доходу, який не може перевищувати 1 167 мінімальних зарплат (10 091 049 гривень у 2026 році).
Які податки платять II та III групи ФОП?
Спрощена система оподаткування передбачає три основні обов'язкові платежі: єдиний податок (ЄП), військовий збір (ВЗ) і єдиний соціальний внесок (ЄСВ).
|
ФОП II групи
|
ФОП III групи
|
ЄП
|до 20% від мінімальної зарплати (1 729,40 гривні на місяць)
|5% від доходу – у разі роботи без ПДВ;
3% від доходу – для платників ПДВ.
|
ВЗ
|10% від мінімальної зарплати (864,70 гривні на місяць)
|1% від фактично отриманого доходу
|
ЄСВ
|
22% від мінімальної зарплати (1 902,34 гривні на місяць)
Корисно! На порталі Дія можна пройти тест, що допоможе обрати групу ФОП, аби уникнути проблем з податковою.
Хто не може бути платником єдиного податку?
Нагадаємо, спрощену систему оподаткування не застосовують для ФОПів, які здійснюють такі види діяльності:
організація та проведення азартних ігор, обмін валют;
виробництво та торгівля підакцизними товарами (за винятком передбачених законом випадків);
видобуток корисних копалин, дорогоцінних металів і каміння;
фінансове посередництво (окрім страхових агентів та окремих фахівців, визначених законодавством);
поштові та телекомунікаційні послуги (окрім кур'єрських);
продаж предметів мистецтва й антикваріату, організація аукціонів;
проведення гастрольних заходів;
технічні випробування, дослідження, аудит;
надання в оренду земельних ділянок (понад 0,2 гектара), житлових (понад 400 квадратних метрів) і нежитлових приміщень (понад 900 квадратних метрів), йдеться в Податковому кодексі.