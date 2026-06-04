Що треба зробити ФОП у червні?

Для ФОП 1-ї та 2-ї груп у червні встановлені фіксовані податкові зобов’язання, які необхідно сплатити до 20 червня, нагадав податковий консультант Михайло Смокович.

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До обов’язкових платежів належать:

Єдиний податок ФОП 1 група за червень – 332,80 гривні

Єдиний податок ФОП 2 група за червень – 1 729,40 гривень

Військовий збір ФОП 1 та 2 група за червень – 864,70 гривні

Водночас передбачені винятки з правил сплати. Єдиний податок і військовий збір можуть не сплачувати мобілізовані ФОП, а також підприємці, зареєстровані на територіях ведення бойових дій. У таких випадках ці платежі є добровільними.

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Зміна системи оподаткування

Для тих підприємців, які планують змінити групу єдиного податку або систему оподаткування з 1 липня 2026 року, діють такі крайні дати:

До 15 червня – подати заяву про застосування спрощеної системи (перехід між групами або перехід на єдиний податок).

До 20 червня – подати заяву про відмову від спрощеної системи для переходу на загальну систему оподаткування.

Зауважте! Якщо ФОП виходить зі спрощеної системи протягом 2026 року, повернутися на неї буде можливо лише з 1 січня 2027 року.

Які штрафи за несплату ЄСВ?

Податки для підприємців зазвичай включають ПДФО, військовий збір, ЄСВ та єдиний податок – залежно від обраної системи. Саме з ЄСВ найчастіше виникають затримки, які й тягнуть за собою фінансові санкції, пише Taxer.

Після певних послаблень на початку повномасштабної війни обов’язкова сплата ЄСВ для ФОП частково втратила жорсткість контролю, однак у 2026 році борги знову можуть обійтися дорого.

Згідно із законом, за прострочення або несплату ЄСВ передбачені такі санкції:

20% від суми боргу;

0,1% пені за кожен день прострочення;

додатково 10% у разі донарахування внеску.

Окремо застосовуються адміністративні штрафи за Кодексом про адмінправопорушення:

680 – 1 360 гривень – за несплату ЄСВ у невеликому розмірі; 1 360 – 2 040 гривень – якщо борг більший; 2 550 – 5 100 гривень – за повторне порушення протягом року.

Що ще треба знати ФОП?