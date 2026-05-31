Адвокатська діяльність чи ФОП: як правильно?

Адвокатська практика та робота ФОП із юридичними чи консультаційними послугами – це різні формати діяльності, для яких діють різні податкові правила, пише "Судово-юридична газета".

Саме тому документи, рахунки та призначення платежів мають відповідати тому статусу, в якому людина реально отримує дохід.

Адвокат у межах незалежної професійної діяльності не може працювати на єдиному податку. Натомість ФОП, який надає юридичні або консультаційні послуги бізнесу, може бути на третій групі. При цьому в актах і платежах не повинно бути формулювань, які прямо вказують на адвокатську діяльність.

Для адвокатської практики діють:

18% ПДФО;

5% військового збору;

окремий ЄСВ.

А от у ФОП на єдиному податку проблеми можуть виникнути, якщо:

Доходи не відповідають КВЕДам Діяльність фактично схожа на адвокатську практику Неправильно оформлені платежі або документи

У такій ситуації можна втратити право на спрощену систему й перейти на загальну.

Про КВЕДи і платежі

Також учасникам нагадали про важливість правильного вибору КВЕДів. Зокрема, основним для юридичних послуг є КВЕД 69.10 – діяльність у сфері права. Водночас окремі види діяльності, зокрема аудиторська робота або управління підприємствами, не дозволяють працювати на єдиному податку.

Окремо варто звернути увагу на правильне оформлення платежів. Для ФОП на єдиному податку рекомендують вказувати оплату за юридичні або консультаційні послуги згідно з рахунком без ПДВ. А от формулювань на кшталт таких краще уникати:

"зарплата"

"аванс"

"бартер"

"криптовалюта"

Також гроші від клієнтів радять отримувати саме на рахунок ФОП, а не на особисту картку. Щоб не виникало потреби у РРО, оплату рекомендують приймати через реквізити IBAN, а не переказом на картку.

