Хто може торгувати без РРО?

Порядок використання касової техніки визначає Закон України №265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", пише "Судово-юридична газета".

Документ передбачає, що РРО або програмний РРО повинні застосовувати всі підприємці, які проводять розрахункові операції – як у готівковій, так і у безготівковій формі.

Тобто у більшості випадків ФОПи, які продають товари або надають послуги, мають використовувати касову техніку. Втім, законодавство передбачає окремі винятки для сільської місцевості:

ФОПи на єдиному податку мають право не застосовувати РРО або ПРРО під час роздрібної торгівлі на території села чи селища, якщо продають товари, які не належать до підакцизних.

У такому разі дозволяється використовувати розрахункові книжки та книги обліку розрахункових операцій.

Це означає, що у такому випадку підприємець може офіційно працювати без касового апарата.

Як застосовується РРО, якщо торгові точки є і в місті, і в селі?

Якщо ж ФОП має кілька торгових точок — наприклад, магазин у місті та окрему точку продажу у селі – правила будуть різними для кожного об’єкта.

Для міської точки використання РРО або ПРРО є обов’язковим. А от у селі підприємець може працювати без касового апарата, якщо дотримується умов, визначених законодавством, та не перевищує встановлений граничний річний обсяг розрахункових операцій.

Навіщо потрібен фіскальний чек?

Однак фіскальний чек є важливим документом, який підтверджує факт розрахункової операції та захищає права споживача.

Фіскальний чек – це розрахунковий документ, який підтверджує факт оплати товарів або послуг і формується через реєстратор розрахункових операцій (РРО) чи програмний РРО (через планшет, смартфон чи комп'ютер).

Він містить дані про продавця, суму покупки, дату й час операції та фіскальний номер, що дозволяє податковій службі обліковувати проведені розрахунки.

Чек – це доказ, що ваші гроші пішли в легальну економіку, а не в тінь. Це – захист прав споживача,

– йдеться в повідомленні ДПС.

Закон зобов'язує бізнес видати чек у будь-якому разі, але покупець може обрати, у якій формі його отримати – паперовій чи електронній.

Тож запитання на касі зазвичай означає уточнення цього вибору, а не можливість відмовитися від фіскального чека взагалі.

