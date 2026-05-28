Кто может торговать без РРО?

Порядок использования кассовой техники определяет Закон Украины №265/95-ВР "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", пишет "Судебно-юридическая газета".

Документ предусматривает, что РРО или программный РРО должны применять все предприниматели, которые проводят расчетные операции – как в наличной, так и в безналичной форме.

То есть в большинстве случаев ФЛП, которые продают товары или предоставляют услуги, должны использовать кассовую технику. Впрочем, законодательство предусматривает отдельные исключения для сельской местности:

ФЛП на едином налоге имеют право не применять РРО или ПРРО при розничной торговле на территории села или поселка, если продают товары, которые не относятся к подакцизным.

В таком случае разрешается использовать расчетные книжки и книги учета расчетных операций.

Это означает, что в таком случае предприниматель может официально работать без кассового аппарата.

Как применяется РРО, если торговые точки есть и в городе, и в селе?

Если же ФЛП имеет несколько торговых точек - например, магазин в городе и отдельную точку продажи в селе – правила будут разными для каждого объекта.

Для городской точки использование РРО или ПРРО является обязательным. А вот в селе предприниматель может работать без кассового аппарата, если придерживается условий, определенных законодательством, и не превышает установленный предельный годовой объем расчетных операций.

Зачем нужен фискальный чек?

Однако фискальный чек является важным документом, который подтверждает факт расчетной операции и защищает права потребителя. Почему продавцы обязаны его выдавать и что об этом говорит закон – подробно объясняет 24 Канал.

Фискальный чек – это расчетный документ, который подтверждает факт оплаты товаров или услуг и формируется через регистратор расчетных операций (РРО) или программный РРО (через планшет, смартфон или компьютер).

Он содержит данные о продавце, сумму покупки, дату и время операции и фискальный номер, что позволяет налоговой службе учитывать проведенные расчеты.

Чек – это доказательство, что ваши деньги ушли в легальную экономику, а не в тень. Это – защита прав потребителя,

– говорится в сообщении ГНС.

Закон обязывает бизнес выдать чек в любом случае, но покупатель может выбрать, в какой форме его получить – бумажной или электронной.

Поэтому вопрос на кассе обычно означает уточнение этого выбора, а не возможность отказаться от фискального чека вообще.

