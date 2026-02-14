Чи збережуть військовий збір після війни?

Під час розмови з журналістами прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що норму щодо збереження військового збору навіть після війни можуть внести до консолідованого податкового законопроєкту.

Читайте також У січні Україна недоотримала значну суму: Свириденко пояснила, що це через скорочення ПДВ

Йдеться про законопроєкт, в якому зазначатимуться зміни щодо порогу на впровадження ПДВ для ФОП, який можуть змінити з 1 мільйона гривень на 4 мільйони гривень. А також щодо "податку на OLX" та оподаткування посилок вартістю до 150 євро.

Багато дискусій, як це буде зроблено. Ми працюємо з парламентарями і, найімовірніше, ухвалимо ці заходи в рамках консолідованого податкового законопроєкту,

– зазначила Свириденко.

Нагадуємо! Військовий збір був запроваджений ще у 2014 році, після того, як Росія анексувала Крим та частину Донецької і Луганської областей. Тоді він становив 1,5% для всіх платників податків. У жовтні 2024 року, після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, цей збір встановили на рівні 5%, але для військовослужбовців ставка в 1,5% залишилася без змін.

Чи залишаються вимоги МВФ щодо оподаткування ФОПів?

Як повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк, попри деякі зміни, як-от збільшення ліміту для ФОП з 1 мільйона до 4 мільйонів, всі інші вимоги МВФ залишаються.

Йдеться зокрема про скасування пільги для посилок на 150 євро, закріплення військового збору назавжди тощо.

Все це перенесено як маяк прийняти до кінця березня 2026 року,

– пояснив Железняк.

Наразі Уряд очікує подання у Верховну Раду законопроєкту про сплату податку на додану вартість фізособами-підприємцями у березня.

Що відомо про домовленості МВФ та України?