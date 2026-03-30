Что в OLX говорят о "налоге на OLX"?

Платформа OLX выступила за доработку законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс, который регулирует доходы с цифровых платформ, пишет "Интерфакс-Украина".

Основной вопрос вызывает подход, по которому цифровые платформы хотят сделать налоговыми агентами. То есть именно они должны удерживать и перечислять налоги за пользователей.

В сервисе объясняют: европейская директива DAC7, которая стала основой для законопроекта, имеет другую логику – она предусматривает обмен информацией и отчетность, но не переводит на платформы функции налоговых агентов.

Такой подход создает непропорциональную регуляторную нагрузку и существенные операционные риски для развития цифровой экономики Украины, особенно для платформ, через которые, как в случае OLX, не осуществляются финансовые расчеты между участниками,

– добавили в OLX.

Еще одно требование, которое вызывает беспокойство – обязательная полная идентификация всех пользователей, которые начинают что-то продавать на платформе. В OLX считают это чрезмерным шагом, который может создать лишние барьеры для людей.

Если закон примут в нынешнем виде, OLX придется серьезно перестраивать свою работу. Речь идет о:

изменении операционной модели;

усилении проверок пользователей;

новых механизмах уплаты налогов;

дополнительных мерах защиты данных.

Для пользователей это будет означать обязательную идентификацию, что, по мнению компании, может уменьшить количество активных продавцов и покупателей.

В компании также обращают внимание, что платформы не всегда имеют полную информацию о каждой сделке. Из-за этого могут возникать неточности в налоговой отчетности. Это, свою очередь, создает дополнительное давление как на бизнес, так и на пользователей.

Более того, чрезмерное регулирование может иметь обратный эффект – часть людей просто перейдет в неофициальные каналы продаж.

Если соответствующие требования не будут должным образом сбалансированы, закон рискует ослабить позиции легальных платформ, не достигнув при этом своей цели по повышению налоговой прозрачности,

– подытожили в OLX.

Какие основные нововведения предложены в налоговом законопроекте?

Известно, что в список изменений, которые могут быть введены, входят:

Автоматический международный обмен информацией о доходах, полученные через цифровые платформы.

НДС для ФЛП, но если доход годовой составляет более 4 миллионов гривен в год (это где-то ориентировочно 85 тысяч евро).

Ставка НДФЛ для физических лиц на доходы с платформ – 5% (вместо 18%). Кроме того, операторы цифровых платформ становятся налоговыми агентами.

Также доходы от продажи товаров через платформу на сумму в 2 тысячи евро в год не облагаются налогом.

На посылки из-за границы до 150 евро вводится налогообложение, а небольшие посылки до 45 евро освобождаются от НДС.

Продолжается уплата военного сбора на период действия военного положения до завершения реформы ВСУ.

Экономист Олег Гетман в разговоре с 24 Каналом говорит, что самое реалистичное – налоговый законопроект заработает отнюдь не с 2027 года, ведь на это нет воли парламента. Есть предположение, что это будет или с 2028 года, или когда Украина вступит в ЕС.

Олег Гетман, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Если же предположить, что новые изменения заработают с 2028 года или с какого-то другого года, то большинство ФЛП, которые попали под предел в более 4 миллионов гривен, не будут переходить на НДС. Только где-то 20 – 30% всех предпринимателей могут это сделать.

Зато аналитик Юрий Щедрин для 24 Канала заявил, что не стоит называть введение нового налогообложения именно требованием МВФ, потому что это не так.

Дело в том, что единственное требование Фонда – это структурировать поступления в бюджет. А вот как это делать, это уже предложения Минфина Украины. Соответственно, Минфин Украины предложил именно вариант того законопроекта, который мы видим сегодня. Он, кстати, может задеть, по мнению эксперта, не только предпринимателей, но и обычных украинцев, которые будут покупать те или иные товары или услуги.

Юрий Щедрин, аналитик ОО "Центр развития городов" Первая и основная инновация этого законопроекта – это НДС для ФЛП. Больше всего это ударит по тем, кто работает в сфере услуг и торговли. Если не ошибаюсь, то где-то около 250 тысяч ФЛП подпадают под него.

