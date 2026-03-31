Через що можуть здорожчати всі гаджети в Україні?

Для 24 Каналу В'ячеслав Склонний, комерційний директор мережі Фокстрот, розповів, що здорожчання електроніки, мікрочипів і суміжних товарів нині пояснюється сукупністю кількох глобальних чинників: технологічних, економічних та геополітичних.

Склонний серед ключових причин називає подорожчання логістики (зростання вартості пального на світовому ринку та довші маршрути постачання в Україну), подорожчання сировини, як-от алюміній, сталь та мідь, а ще зростання вартості модулів пам'яті через глобальний дефіцит.

В'ячеслав Склонний, комерційний директор мережі Фокстрот Зокрема, стрімкий розвиток інфраструктури штучного інтелекту, яка потребує великих обсягів оперативної пам'яті та інших компонентів, призвів до дефіциту DRAM і низки критично важливих елементів для виробництва смартфонів, ноутбуків, планшетів та іншої електроніки.

Те саме стосується і вживаної техніки. Як розповів для 24 Каналу директор з маркетингу OLX e-com Європа Андрій Васильєв, якщо раніше така техніка стабільно дешевшала, то зараз спостерігається тенденція уповільнення або навіть стагнацію цін на популярні моделі.

Андрій Васильєв, директор з маркетингу OLX e-com Європа На прикладі вживаної техніки, якої маємо найбільший вибір на OLX (лише одна категорія комп'ютерів та елементів до них налічує понад 220 тисяч оголошень), ця тенденція особливо помітна: звичний сценарій поступового здешевлення більше не працює так, як раніше.

Відтак зі зростанням попиту користувачі активніше почали продавати як вживану техніку, так і перепродавати нові товари, якими раніше не користувалися, прагнучи отримати максимальну вигоду, додає Васильєв.

До причин такого здорожчання директор з маркетингу називає: загальний стан економіки, інфляційний тиск на фоні геополітичної нестабільності, порушення виробничих і логістичних ланцюгів, а також глобальний дефіцит компонентів, який частково пов'язаний із бумом штучного інтелекту.

Річ у тім, що ШІ потребує значних обсягів пам'яті (DRAM і NAND) для дата-центрів. Виробники, такі як Samsung і SK Hynix, переорієнтовують частину виробничих потужностей на випуск більш маржинальної серверної пам'яті. У результаті формується дефіцит компонентів для "масових пристроїв" – смартфонів і ПК,

– сказав пан Андрій.

Зауважте! В компанії "Епіцентр" повідомили, що наразі не зможуть прокоментувати ситуацію, тоді як маркетплейс Prom не відповів на інформаційний запит редакції.

Наскільки можуть вирости ціни на смартфони та ноутбуки?

Склонний пояснює, що саме ціновий фактор стає одним із визначальних для ринку електроніки. І як наслідок, це вже відображається на українських ритейлерах.

Виробники змушені підвищувати ціни й виходити з рамок свого цінового сегмента. У перспективі це може призвести до компромісів у характеристиках, особливо в бюджетному сегменті, щоб утримувати доступні ціни,

– сказав пан В'ячеслав.

У преміальних пристроях подорожчання частіше виправдовуватиметься розширенням функціоналу штучного інтелекту та додатковими можливостями для користувача.

А от до прикладу, у сегменті товарів для оселі та кухні (велика і дрібна побутова техніка, аудіо/відео) очікується підвищення цін до 10 – 15%.

Але в категорії персональної електроніки (смартфони, планшети, смартгодинники) ситуація дещо інша: поточні моделі переважно утримують ціну. Водночас новинки надходять від постачальників у цій категорії уже з цінами +15 – 30% від цін аналогів попередніх моделей. Ця тенденція, ймовірно, збережеться і надалі.

Натомість Андрій Васильєв каже, що на OLX середня вартість оперативної пам'яті з грудня 2025 по лютий 2026 зросла на 12% у гривнях, тоді як кількість пропозицій незначно скоротилась – на 4%.

Цікаво, що за його словами, у категорії комп'ютерів і серверів ціни залишаються відносно стабільними: з грудня 2025 року динаміка склала близько +0,5%, що свідчить про більш стриману реакцію цього сегмента на ринкові зміни.

Які гаджети можуть подорожчати найсуттєвіше?

За словами Васильєва, найбільше здорожчання зачепить ті категорії, де є висока залежність від компонентів, які зараз у дефіциті: оперативна пам'ять, SSD-накопичувачі, відеокарти та компоненти для ПК, а також ноутбуки середнього сегмента.

Тобто тут логіка така: якщо в пристрої велика частка дорогих компонентів (як-от пам'ять чи відеочіпи), його вартість зростатиме швидше,

– каже пан Андрій.

Крім того, зростання цін вплине на сегменти з низькою маржинальністю. Виробники вже частково перерозподіляють свої потужності у бік більш прибуткових напрямів, зокрема корпоративного сегмента та дата-центрів, які готові платити значно більше за оперативну пам'ять.

Зростання ціни на нові компоненти може бути 100%+ рік до року. Тому найбільш сильно постраждають "доступні пристрої", у яких відсоток вартості пам'яті складав 10%, а зараз виросте до 20 – 30% відсотків через попит.

Водночас вторинний скоріш за все відреагує на ріст цін більш стримано, тому очікуємо подальше зростання попиту на вживані пристрої та компоненти у хорошому стані як альтернативу новим товарам.

Загалом важко робити прогнози зараз щодо здорожчання, адже нові технології можуть дуже швидко змінювати й ринок, і ціни. Один із недавніх прикладів новий алгоритм Google TurboQuant, який стискає використання оперативної пам'яті для нейромереж у 6 разів і прискорює до 8 разів,

– підсумував Васильєв.

Це означає, що для роботи таких рішень може знадобитися менше ресурсів, що впливатиме на ринок чипів, їх вартість і ціну кінцевого продукту для споживачів.

