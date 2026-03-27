Як зростуть ціни на Netflix?
Ціни зростуть починаючи з 26 березня, про що пише MacRumors.
Ціни зокрема будуть такими:
- підписка із рекламою – 8,99 долара на місяць (замість 7,99 долара);
- стандартний тариф – 19,99 долара на місяць (раніше 17,99 долара).
Водночас найдорожчий тариф Premium тепер коштує 26,99 долара на місяць (раніше його ціна становила 24,99 долара).
Зверніть увагу! Також на 1 долар зростає ціна за додавання додаткового користувача.
Нові користувачі вже бачитимуть оновлені ціни. Водночас для чинних підписників зміни запроваджуватимуться протягом наступних тижнів.
Їх повідомлятимуть за місяць до застосування нових тарифів,
– йдеться у матеріалі.
Як зазначає Morning Brew, ціна стандартної підписки компанії Netflix без реклами зросла з 7,99 долара у 2011 році до 19,99 долара у 2026 році. Тобто мова йде про збільшення на 150% за 15 років.
MacRumors наголошує, що у зв'язку з ціною 27 доларів на місяць тариф Premium від Netflix є найдорожчою окремою підпискою на стримінговий сервіс.
Важливо! Водночас жодних змін у підписках, крім ціни, немає.
Що ще слід знати про Netflix?
- Paramount збільшив ціну на акції компанії Warner Bros. Водночас Netflix відмовився перевершити цю пропозицію. Керівники Netflix пояснили, що угода припиняє бути фінансово привабливою.
- Зокрема Netflix заробив у 2025 році 1,5 мільярда доларів на рекламі. Таких цифр вдалося досягнути завдяки зростанню обсягів потокової підписки на потокове відео з рекламою.