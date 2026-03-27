Как вырастут цены на Netflix?
Цены вырастут начиная с 26 марта, о чем пишет MacRumors.
Цены в частности будут такими:
- подписка с рекламой – 8,99 доллара в месяц (вместо 7,99 доллара);
- стандартный тариф – 19,99 доллара в месяц (ранее 17,99 доллара).
В то же время самый дорогой тариф Premium теперь стоит 26,99 доллара в месяц (ранее его цена составляла 24,99 доллара).
Обратите внимание! Также на 1 доллар растет цена за добавление дополнительного пользователя.
Новые пользователи уже будут видеть обновленные цены. В то же время для действующих подписчиков изменения будут вводиться в течение следующих недель.
Их будут сообщать за месяц до применения новых тарифов,
– говорится в материале.
Как отмечает Morning Brew, цена стандартной подписки компании Netflix без рекламы выросла с 7,99 доллара в 2011 году до 19,99 доллара в 2026 году. То есть речь идет об увеличении на 150% за 15 лет.
MacRumors отмечает, что в связи с ценой 27 долларов в месяц тариф Premium от Netflix является самой дорогой отдельной подпиской на стриминговый сервис.
Важно! В то же время никаких изменений в подписках, кроме цены, нет.
Что еще следует знать о Netflix?
- Paramount увеличил цену на акции компании Warner Bros. В то же время Netflix отказался превзойти это предложение. Руководители Netflix объяснили, что сделка прекращает быть финансово привлекательной.
- В частности Netflix заработал в 2025 году 1,5 миллиарда долларов на рекламе. Таких цифр удалось достичь благодаря росту объемов потоковой подписки на потоковое видео с рекламой.