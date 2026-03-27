Откроют ли небо в Украине для гражданских самолетов?
О том, как военное положение влияет на решение о возобновлении полетов, объясняет Министерство развития общин и территорий Украины в комментарии 24 Канала.
С 24 февраля 2022 года украинское воздушное пространство относится к зоне с высоким уровнем риска для гражданских. Поэтому его закрыли для полетов.
В частности в министерстве отмечают, что возобновление работы аэропортов возможно только при условии обеспечения полной безопасности для гражданской авиации.
На сегодня ключевым фактором остается ситуация с безопасностью, которая не позволяет рассматривать открытие воздушного пространства как ближайшую перспективу,
– говорится в сообщении.
Однако подготовка для возможных гражданских полетов уже продолжается. В правительстве создали рабочую группу с участием представителей аэропортов, авиакомпаний и профильных органов.
Задача группы заключается в наработках практических решений для сферы. То есть речь идет о поэтапном планировании для восстановления авиасообщения с учетом:
состояния инфраструктуры;
требований безопасности;
координационных наработок между вовлеченными сторонами.
Созданная Рабочая группа имеет консультативно-совещательный характер и сосредоточена на наработке базовых подходов и рекомендаций, которые могут быть использованы после стабилизации ситуации безопасности для поэтапного и безопасного восстановления авиасообщения,
– объяснили в комментарии.
То есть все меры, которые сейчас разрабатывает Украина для восстановления гражданских полетов – являются заблаговременными. Реализовывать наработки будут только тогда, когда позволит ситуация с безопасностью. Сейчас же, во время военного положения, для гражданской авиации небо открыть не могут.
Что известно о создании рабочей группы для восстановления авиасообщения?
16 марта 2026 года на сайте Минразвития появился приказ от 13 марта о создания рабочей группы. В состав вошли 16 человек. Возглавил группу заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач. Среди экспертов команды работники сферы авиасообщения, а также авиации и безопасности.
Фактически, это консультативно-совещательный орган Минразвития, создан для координации на межведомственном уровне действий по обеспечению необходимых условий для безопасного и быстрого восстановления полетов гражданской авиации в Украине после открытия воздушного пространства,
– говорится в сообщении министерства.
В то же время в комментарии для РБК-Украина Павел Елизаров, заместитель командующего Воздушных сил ВСУ, объяснил работу группы несколько иначе. Он отметил, что речь идет не только о возобновлении полетов после открытия неба, или после окончания войны.
Рабочая группа пока только создана. Ее задачей станет изучение и анализ различных факторов и рисков - как о возможности запуска аэропортов еще во время войны, так и после ее завершения,
– прокомментировал Елизаров.
Также он добавил, что после работы группы все выводы и наработки передадут на рассмотрение Верховному Главнокомандующему. Он и должен принять окончательное решение, учитывая работу команды экспертов.
Что еще нужно знать о восстановлении авиаполетов в Украине?
Накануне сообщалось, что авиакомпания Wizz Air начала искать пилотов для работы в Украине. Вероятно речь идет о возвращении компании в Украину. В частности в анкете для новых работников появился отдельный пункт с вопросом: готов ли потенциальный работник быть в Украине.
Правда, впоследствии в компании объяснили, что не хотели создать впечатление немедленного восстановления полетов из страны. Даже несмотря на то, что запустили отдельную рекламу "Украина, мы возвращаемся домой". Также в Wizz Air отметили, что сейчас из-за войны возобновление работы в Украине невозможно, а рекламу изъяли из соцсетей.