Об этом пишет российское оппозиционное издание The Bell.
По данным издания, Путин решил встретиться с российскими олигархами 26 марта после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. По словам источников The Bell, российский диктатор обсудил с бизнесменами олигархами продолжение войны и ее финансирование.
Осведомленные собеседники сказали журналистам, что суть выступления Путина сводится к предложениям: "Сказали, будем воевать" и "Подойдем к границам Донбасса". А после этого Путин предложил бизнесменам делать добровольные взносы в бюджет, чтобы финансировать полномасштабное вторжение в Украину.
По словам одного из собеседников The Bell, идея "потрусить бизнес в трудное для страны время" принадлежит главе "Роснефти" Игорю Сечину, который накануне изложил ее в письме к Владимиру Путину. В качестве механизма привлечения средств в письме было предложено разместить военные облигации.
Некоторые бизнесмены откликнулись на просьбу прямо на встрече. Член Совета федерации Федерального собрания России, олигарх Сулейман Керимов пообещал внести 100 миллиардов рублей на войну, утверждают источники.
Идею российского диктатора поддержал еще по меньшей мере один крупный бизнесмен, присутствующий на встрече, правда, сумму своего взноса он не назвал.
Издание The Moscow Times отмечает, что российская угольная промышленность находится в глубоком кризисе, с 62 предприятиями в "красной зоне", 20 из которых приостановили добычу. Ожидается, что к 2026 году угольная отрасль России потеряет более 1 триллиона рублей из-за санкций, потерю экспортных рынков и сокращение импорта из Китая.
Также на грани кризиса из-за падения внутреннего спроса и ограниченных доходов от экспорта находится и российская металлургия. На отрасль давят высокая ключевая ставка Центрального банка и крепкий курс рубля.
Кстати, ранее 24 Канал писал о больших проблемах в российском оборонно-промышленном комплексе. Предприятия, в частности "Центральный научно-исследовательский институт "Волна"" и "Тесла", сообщают о задержках зарплат, увольнения работников и риски банкротства.