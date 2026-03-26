Об этом пишет российское оппозиционное издание The Bell.

По данным издания, Путин решил встретиться с российскими олигархами 26 марта после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. По словам источников The Bell, российский диктатор обсудил с бизнесменами олигархами продолжение войны и ее финансирование.

Осведомленные собеседники сказали журналистам, что суть выступления Путина сводится к предложениям: "Сказали, будем воевать" и "Подойдем к границам Донбасса". А после этого Путин предложил бизнесменам делать добровольные взносы в бюджет, чтобы финансировать полномасштабное вторжение в Украину.

По словам одного из собеседников The Bell, идея "потрусить бизнес в трудное для страны время" принадлежит главе "Роснефти" Игорю Сечину, который накануне изложил ее в письме к Владимиру Путину. В качестве механизма привлечения средств в письме было предложено разместить военные облигации.

Некоторые бизнесмены откликнулись на просьбу прямо на встрече. Член Совета федерации Федерального собрания России, олигарх Сулейман Керимов пообещал внести 100 миллиардов рублей на войну, утверждают источники.

Идею российского диктатора поддержал еще по меньшей мере один крупный бизнесмен, присутствующий на встрече, правда, сумму своего взноса он не назвал.

