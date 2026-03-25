Возобновит ли Wizz Air авиарейсы в Украину?

Прямых анонсов о возобновлении полетов пока нет, но авиаперевозчик уже ищет персонал, пишет OBOZ.

Смотрите также Стоит 9 миллиардов: почему японский суперсамолет за 10 лет так и не перевез ни одного пассажира

25 марта в соцсетях появилась реклама от компании с громким месседжем: "Украина, мы возвращаемся домой". В публикации был размещен линк на регистрацию для участия в специальной онлайн-встрече для пилотов.

Речь идет о виртуальной информационной сессии от Wizz Air Malta, которая непосредственно касается работы в Украине. Фактически это первый открытый сигнал, что компания готовит кадровую базу под возможное восстановление полетов.

Wizz готовится к возвращению деятельности в Украине,

– указали в регистрационной форме.

Во время онлайн-встречи потенциальным работникам планируют рассказать о:

условиях оплаты труда

принципе формирования списков экипажей

бонусах за удержание персонала

изменения в процессе отбора кандидатов

В самой анкете для кандидатов также появился отдельный вопрос: рассматривает ли человек возможность работать именно в Украине.

Рейсы в Украину могут возобновить: что говорят авиакомпании?

В декабре 2025 года стало известно, что европейские лоукост-авиакомпании готовятся возобновить рейсы в Украину, пишет FT.

Компании прогнозируют бум от "катастрофического туризма", а также возвращение людей в страну. В частности, могут вернуться следующие компании:

Wizz Air

Руководство заявило, что планирует разместить в Украине 15 самолетов в течение двух лет после заключения мирного соглашения, а через семь лет это количество возрастет до 50.

Мы это планировали, как только воздушное пространство откроется, мы очень быстро возобновим свою работу. Повторное открытие будет для нас значительной возможностью,

– сказал гендиректор Wizz Air Йожеф Варади.

Ryanair

Руководители посетили ключевые украинские аэропорты с планом увеличить количество пассажиров до 4 миллионов. До закрытия украинских аэропортов авиакомпания перевозила около 1,5 миллиона человек в год в Киев, Львова и Одессы.

Мы откроем рейсы для продажи в течение двух недель, вопрос только в том, когда будет безопасно летать. Вы можете летать из Дублина, Шеннона, через всю Великобританию или Европу, можно легко изменить направление в Украине,

– сказал главный исполнительный директор Эдди Уилсон.

EasyJet

Компания, которая ранее не летала в Украину, также изучает возможности открытия маршрутов туда.

С операционной точки зрения, управление воздушным движением может быть начато достаточно быстро, все зависит от состояния аэропортов и взлетно-посадочных полос, а также от соответствия работы терминалов и взлетно-посадочных полос к самым высоким стандартам безопасности,

– заявил исполнительный директор Кентон Джарвис.

В отличие от Wizz и Ryanair, она не планирует расположить самолеты в Украине в ближайшее время.