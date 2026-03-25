Чи відновить Wizz Air авіарейси в Україну?
Прямих анонсів про відновлення польотів поки немає, але авіаперевізник уже шукає персонал, пише OBOZ.
25 березня в соцмережах з’явилася реклама від компанії із гучним меседжем: "Україно, ми повертаємось додому". У публікації був розміщений лінк на реєстрацію для участі у спеціальній онлайн-зустрічі для пілотів.
Йдеться про віртуальну інформаційну сесію від Wizz Air Malta, яка безпосередньо стосується роботи в Україні. Фактично це перший відкритий сигнал, що компанія готує кадрову базу під можливе відновлення польотів.
Wizz готується до повернення діяльності в Україні,
– вказали у реєстраційній формі.
Під час онлайн-зустрічі потенційним працівникам планують розповісти про:
- умови оплати праці
- принцип формування списків екіпажів
- бонуси за утримання персоналу
- зміни у процесі відбору кандидатів
У самій анкеті для кандидатів також з’явилося окреме питання: чи розглядає людина можливість працювати саме в Україні.
Рейси в Україну можуть відновити: що кажуть авіакомпанії?
У грудні 2025 року стало відомо, що європейські лоукост-авіакомпанії готуються відновити рейси в Україну, пише FT.
Компанії прогнозують бум від "катастрофічного туризму", а також повернення людей до країни. Зокрема, можуть повернутися наступні компанії:
- Wizz Air
Керівництво заявило, що планує розмістити в Україні 15 літаків протягом двох років після укладення мирної угоди, а через сім років ця кількість зросте до 50.
Ми це планували, щойно повітряний простір відкриється, ми дуже швидко відновимо свою роботу. Повторне відкриття буде для нас значною можливістю,
– сказав гендиректор Wizz Air Йожеф Вараді.
- Ryanair
Керівники відвідали ключові українські аеропорти з планом збільшити кількість пасажирів до 4 мільйонів. До закриття українських аеропортів авіакомпанія перевозила близько 1,5 мільйона людей на рік до Києва, Львова та Одеси.
Ми відкриємо рейси для продажу протягом двох тижнів, питання лише в тому, коли буде безпечно літати. Ви можете літати з Дубліна, Шеннона, через усю Велику Британію чи Європу, можна легко змінити напрямок в Україні,
– сказав головний виконавчий директор Едді Вілсон.
- EasyJet
Компанія, яка раніше не літала до України, також вивчає можливості відкриття маршрутів туди.
З операційного погляду, управління повітряним рухом може бути розпочато досить швидко, все залежить від стану аеропортів та злітно-посадкових смуг, а також від відповідності роботи терміналів та злітно-посадкових смуг до найвищих стандартів безпеки,
– заявив виконавчий директор Кентон Джарвіс.
На відміну від Wizz та Ryanair, вона не планує розташувати літаки в Україні найближчим часом.