За что оштрафовали Temu?
Расследование проводилось в формате "тайного покупателя" и неоднократно фиксировало товары, которые не соответствуют базовым требованиям безопасности, сообщила Европейская комиссия.
По данным Еврокомиссии, значительная часть детских игрушек на платформе содержала повышенный уровень химических веществ. Часть товаров также была признана опасной из-за мелких съемных элементов, которые могут представлять риск для детей. Отдельно регулятор обратил внимание на зарядные устройства, которые не проходили тесты безопасности могли представлять угрозу.
Согласно Соглашению о цифровых услугах (DSA), крупные онлайн-платформы обязаны тщательно оценивать системные риски, связанные с их услугами, и принимать соответствующие меры по их смягчению. Размер штрафа, наложенного сегодня, был рассчитан с учетом характера нарушения, его тяжести с точки зрения пострадавших пользователей ЕС и его продолжительности,
– сообщили в Еврокомиссии.
К слову, такие штрафы за нарушения могут достигать до 6% от глобального годового оборота компании.
Что дальше?
Temu имеет время до 28 августа 2026 года, чтобы подать Комиссии план действий, как того требует статья 75 Соглашения о цифровых услугах (DSA). В плане должны быть изложены меры для устранения нарушений. Европейский совет по цифровым услугам будет иметь один месяц с момента получения плана, чтобы вынести свое мнение.
После этого Комиссия будет иметь еще месяц, чтобы принять окончательное решение и установить разумный срок для его реализации. Невыполнение решения может привести к периодическим штрафным выплатам.
Чем опасно приложение Temu?
Китайский маркетплейс Temu оказался в центре серьезных предостережений со стороны международных аналитиков, пишет Американский Центр стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies).
Речь идет не только о базовой информации, но и о потенциально чувствительных данных, что вызывает вопросы о конфиденциальности и безопасности. Эксперты обращают внимание на несколько рисков:
- доступ к большому объему персональных данных
- возможная связь с государственными структурами Китая
- непрозрачная политика обработки информации
В частности компания может подпадать под действие китайского законодательства, которое обязывает бизнес сотрудничать с государственными органами. Кроме того, через корпоративные связи Temu может быть связана со структурами, которые работают с данными и информационной политикой Китая.
Компания Grizzly Research вообще назвала Temu "самым опасным приложением в широком использовании". Аналитики предполагают, что функционал программы может выходить за пределы стандартного e-commerce и включать элементы сбора данных, которые не являются необходимыми для покупок.
На китайском маркетплейсе Temu теперь можно выбрать конкретное отделение "Новой почты" для доставки в Украину. Для посылок также можно выбирать почтомат и пункты выдачи – компания опубликовала подробную видеоинструкцию.
Китайские онлайн-платформы, такие как Temu и AliExpress, активно заходят на украинский рынок, что приводит к потере миллиардов гривен НДС и усложняет конкуренцию для местного бизнеса. Из-за роста объемов покупок украинцами на иностранных платформах, бюджет Украины недополучает около 34 миллиардов гривен НДС ежегодно.