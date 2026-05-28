За что оштрафовали Temu?

Расследование проводилось в формате "тайного покупателя" и неоднократно фиксировало товары, которые не соответствуют базовым требованиям безопасности, сообщила Европейская комиссия.

Смотрите также Обещают очень низкие цены: в Украину зайдет новый маркетплейс и конкурент Temu

По данным Еврокомиссии, значительная часть детских игрушек на платформе содержала повышенный уровень химических веществ. Часть товаров также была признана опасной из-за мелких съемных элементов, которые могут представлять риск для детей. Отдельно регулятор обратил внимание на зарядные устройства, которые не проходили тесты безопасности могли представлять угрозу.

Согласно Соглашению о цифровых услугах (DSA), крупные онлайн-платформы обязаны тщательно оценивать системные риски, связанные с их услугами, и принимать соответствующие меры по их смягчению. Размер штрафа, наложенного сегодня, был рассчитан с учетом характера нарушения, его тяжести с точки зрения пострадавших пользователей ЕС и его продолжительности,

– сообщили в Еврокомиссии.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

К слову, такие штрафы за нарушения могут достигать до 6% от глобального годового оборота компании.

Что дальше?

Temu имеет время до 28 августа 2026 года, чтобы подать Комиссии план действий, как того требует статья 75 Соглашения о цифровых услугах (DSA). В плане должны быть изложены меры для устранения нарушений. Европейский совет по цифровым услугам будет иметь один месяц с момента получения плана, чтобы вынести свое мнение.

После этого Комиссия будет иметь еще месяц, чтобы принять окончательное решение и установить разумный срок для его реализации. Невыполнение решения может привести к периодическим штрафным выплатам.

Чем опасно приложение Temu?

Китайский маркетплейс Temu оказался в центре серьезных предостережений со стороны международных аналитиков, пишет Американский Центр стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies).

Речь идет не только о базовой информации, но и о потенциально чувствительных данных, что вызывает вопросы о конфиденциальности и безопасности. Эксперты обращают внимание на несколько рисков:

доступ к большому объему персональных данных

возможная связь с государственными структурами Китая

непрозрачная политика обработки информации

В частности компания может подпадать под действие китайского законодательства, которое обязывает бизнес сотрудничать с государственными органами. Кроме того, через корпоративные связи Temu может быть связана со структурами, которые работают с данными и информационной политикой Китая.

Компания Grizzly Research вообще назвала Temu "самым опасным приложением в широком использовании". Аналитики предполагают, что функционал программы может выходить за пределы стандартного e-commerce и включать элементы сбора данных, которые не являются необходимыми для покупок.

Другие новости о Temu