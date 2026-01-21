Прибыли Netflix в 2025 году
Рекламный бизнес принес 1,5 миллиардов дохода компании в 2025 году, сообщили в отчете Netflix.
Этот скачок происходит на фоне роста объемов потоковой подписки Netflix на потоковое видео с рекламой, и по состоянию на май 2025 ежемесячный план компании стоимостью 7,99 долларов охватывает более 94 миллионов человек ежемесячно.
Netflix планирует в этом году запустить больше инструментов на базе искусственного интеллекта для рекламодателей. Компания также планирует запустить "интерактивную видеорекламу" во втором квартале этого года.
Согласно отчету о прибыли за четвертый квартал 2025 года, общий доход Netflix вырос до 12,05 миллиарда долларов в 2025 году, тогда как количество подписчиков сервиса выросло до 325 миллионов.
К словам, в декабре Netflix достиг соглашения на сумму 82,7 миллиарда долларов о покупке студии Warner Bros. вместе с HBO и HBO Max, пишет Reuters.
Поскольку Paramount продолжала попытки отменить сделку, Netflix 20 января изменил свое предложение на сделку с оплатой полностью наличными, чтобы попытаться ускорить транзакцию.
Что известно о продаже Warner Bros?
Paramount Skydance, Comcast, и Netflix соревнуются за приобретение Warner Bros., причем Paramount хочет купить всю компанию, а Comcast и Netflix заинтересованы в кино- и телебиблиотеке. Netflix даже пообещал выпускать фильмы студии в кинотеатрах, если ей удастся купить Warner Bros.
5 декабря Netflix объявил о покупке Warner Bros. за 82,7 миллиарда долларов, включая кино- и телевизионные студии HBO Max. Ожидалось, что сделка будет закрыта после отделения подразделения глобальных сетей WBD, Discovery Global, в новую публичную компанию в третьем квартале 2026 года.
Впоследствии кинематографисты призвали Конгресс США вмешаться, предупреждая о кризисе в Голливуде в случае слияния, из-за возможного влияния Netflix на рынок кинотеатров. Причина – опасения массовых увольнений и антимонопольные вопросы.
Через несколько дней Paramount Skydance предложила 108,4 миллиарда долларов за приобретение Warner Bros Discovery, пытаясь бросить вызов Netflix. Компания направила письмо Warner Bros, ставя под сомнение процесс продажи и обвиняя компанию в предварительном определении Netflix как победителя.
Тогда стало известно, что правительства Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ планируют инвестировать 24 миллиарда долларов в потенциальное слияние Paramount и Warner Bros. Discovery. Paramount уверяет, что суверенные фонды этих стран не будут иметь никакого влияния на управление объединенной компанией.