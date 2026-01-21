Прибыли Netflix в 2025 году

Рекламный бизнес принес 1,5 миллиардов дохода компании в 2025 году, сообщили в отчете Netflix.

Смотрите также Трамп приобрел облигации Netflix и Warner Bros после масштабной сделки, – Reuters

Этот скачок происходит на фоне роста объемов потоковой подписки Netflix на потоковое видео с рекламой, и по состоянию на май 2025 ежемесячный план компании стоимостью 7,99 долларов охватывает более 94 миллионов человек ежемесячно.

Netflix планирует в этом году запустить больше инструментов на базе искусственного интеллекта для рекламодателей. Компания также планирует запустить "интерактивную видеорекламу" во втором квартале этого года.

Согласно отчету о прибыли за четвертый квартал 2025 года, общий доход Netflix вырос до 12,05 миллиарда долларов в 2025 году, тогда как количество подписчиков сервиса выросло до 325 миллионов.

К словам, в декабре Netflix достиг соглашения на сумму 82,7 миллиарда долларов о покупке студии Warner Bros. вместе с HBO и HBO Max, пишет Reuters.

Поскольку Paramount продолжала попытки отменить сделку, Netflix 20 января изменил свое предложение на сделку с оплатой полностью наличными, чтобы попытаться ускорить транзакцию.

Что известно о продаже Warner Bros?