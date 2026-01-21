Прибутки Netflix у 2025 році
Рекламний бізнес приніс 1,5 мільярдів доходу компанії у 2025 році, повідомили у звіті Netflix.
Цей стрибок відбувається на тлі зростання обсягів потокової підписки Netflix на потокове відео з рекламою, і станом на травень 2025 року щомісячний план компанії вартістю 7,99 доларів охоплює понад 94 мільйони людей щомісяця.
Netflix планує цього року запустити більше інструментів на базі штучного інтелекту для рекламодавців. Компанія також планує запустити "інтерактивну відеорекламу" у другому кварталі цього року.
Згідно зі звітом про прибутки за четвертий квартал 2025 року, загальний дохід Netflix зріс до 12,05 мільярда доларів у 2025 році, тоді як кількість передплатників сервісу зросла до 325 мільйонів.
До словами, у грудні Netflix досяг угоди на суму 82,7 мільярда доларів про купівлю студії Warner Bros. разом з HBO та HBO Max, пише Reuters.
Оскільки Paramount продовжувала спроби скасувати угоду, Netflix 20 січня змінив свою пропозицію на угоду з оплатою повністю готівкою, щоб спробувати пришвидшити транзакцію.
Що відомо про продаж Warner Bros?
Paramount Skydance, Comcast, та Netflix змагаються за придбання Warner Bros., причому Paramount хоче купити всю компанію, а Comcast та Netflix зацікавлені в кіно- та телебібліотеці. Netflix навіть пообіцяв випускати фільми студії в кінотеатрах, якщо їй вдасться купити Warner Bros.
5 грудня Netflix оголосив про покупку Warner Bros. за 82,7 мільярда доларів, включаючи кіно- та телевізійні студії HBO Max. Очікувалося, що угода буде закрита після відокремлення підрозділу глобальних мереж WBD, Discovery Global, у нову публічну компанію у третьому кварталі 2026 року.
Згодом кінематографісти закликали Конгрес США втрутитися, попереджаючи про кризу в Голлівуді у разі злиття, через можливий вплив Netflix на ринок кінотеатрів. Причина – побоювання масових звільнень та антимонопольні питання.
Через кілька днів Paramount Skydance запропонувала 108,4 мільярда доларів за придбання Warner Bros Discovery, намагаючись кинути виклик Netflix. Компанія направила листа Warner Bros, ставлячи під сумнів процес продажу та звинувачуючи компанію у попередньому визначенні Netflix як переможця.
Тоді стало відомо, що уряди Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ планують інвестувати 24 мільярди доларів у потенційне злиття Paramount та Warner Bros. Discovery. Paramount запевняє, що суверенні фонди цих країн не матимуть жодного впливу на управління об'єднаною компанією.