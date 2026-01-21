Прибутки Netflix у 2025 році

Рекламний бізнес приніс 1,5 мільярдів доходу компанії у 2025 році, повідомили у звіті Netflix.

Цей стрибок відбувається на тлі зростання обсягів потокової підписки Netflix на потокове відео з рекламою, і станом на травень 2025 року щомісячний план компанії вартістю 7,99 доларів охоплює понад 94 мільйони людей щомісяця.

Netflix планує цього року запустити більше інструментів на базі штучного інтелекту для рекламодавців. Компанія також планує запустити "інтерактивну відеорекламу" у другому кварталі цього року.

Згідно зі звітом про прибутки за четвертий квартал 2025 року, загальний дохід Netflix зріс до 12,05 мільярда доларів у 2025 році, тоді як кількість передплатників сервісу зросла до 325 мільйонів.

До словами, у грудні Netflix досяг угоди на суму 82,7 мільярда доларів про купівлю студії Warner Bros. разом з HBO та HBO Max, пише Reuters.

Оскільки Paramount продовжувала спроби скасувати угоду, Netflix 20 січня змінив свою пропозицію на угоду з оплатою повністю готівкою, щоб спробувати пришвидшити транзакцію.

Що відомо про продаж Warner Bros?