Почему Netflix выходит из сделки?
Совет директоров WBD назвал предложение Paramount в 31 доллар за акцию более выгодным, пишет Reuters.
Netflix объявил, что не будет увеличивать предложение по выкупу Warner Bros, поэтому покинул игру.
При той цене, которая нужна для того, чтобы сравниться с последним предложением Paramount Skydance, эта сделка перестает быть финансово привлекательной, поэтому мы отказываемся конкурировать с заявкой Paramount Skydance,
– говорится в заявлении двух руководителей Netflix Теда Сарандоса и Грега Питерса.
По цене 31 доллар за акцию компания Warner Bros оценивается в 108 миллиардов долларов. Paramount также предлагала выплатить 7 миллиардов долларов в случае срыва сделки.
К слову, конгломератом Paramount Skydance владеет семья Эллисон, близкая к Дональду Трампу. В случае одобрения регуляторами Paramount получит контроль над HBO Max, телеканалами CNN, Food Network и рядом спортивных сервисов.
Paramount имеет собственный стриминговый сервис, хотя и менее популярный, чем Netflix или HBO Max, также она владеет брендами Nickelodeon, CBS и Comedy Central.
Сделка потребует одобрения не только от регуляторов, лояльных Дональду Трампу. Так, генеральный прокурор штата Калифорния Роб Бонта уже заявил, что слияние Paramount и Warner Bros "не решено".
Эти два голливудских титана не прошли проверку регуляторов – в калифорнийском Департаменте юстиции есть открытое расследование, и нашу проверку мы будем проводить тщательно,
– написал Бонта в соцсетях.
Что известно о продаже Warner Bros?
Paramount Skydance, Comcast, и Netflix соревнуются за приобретение Warner Bros., причем Paramount хочет купить всю компанию, а Comcast и Netflix заинтересованы в кино- и телебиблиотеке. Netflix даже пообещал выпускать фильмы студии в кинотеатрах, если ей удастся купить Warner Bros.
5 декабря Netflix объявил о покупке Warner Bros. за 82,7 миллиарда долларов, включая кино- и телевизионные студии HBO Max. Ожидалось, что сделка будет закрыта после отделения подразделения глобальных сетей WBD, Discovery Global, в новую публичную компанию в третьем квартале 2026 года.
Впоследствии кинематографисты призвали Конгресс США вмешаться, предупреждая о кризисе в Голливуде в случае слияния, из-за возможного влияния Netflix на рынок кинотеатров. Причина – опасения массовых увольнений и антимонопольные вопросы.