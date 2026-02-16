Что Paramount предложил Warner Bros?

Члены совета директоров Warner Bros. обсуждают, может ли Paramount предложить путь к лучшей сделке, пишет Reuters.

На прошлой неделе Paramount увеличила свое предложение по Warner Bros, предложив акционерам дополнительные средства за каждый квартал, если сделка не будет закрыта после этого года. Она также согласилась покрыть плату за расторжение контракта, которую материнская компания HBO должна была бы Netflix в случае отказа от сделки.

Paramount заявила, что предложила акционерам ежеквартальную "комиссию" в размере 25 центов за акцию (около 650 миллионов долларов) наличными, начиная с 2027 года до закрытия сделки, и согласилась покрыть комиссию Warner Bros. за разделение в размере 2,8 миллиарда долларов в пользу Netflix. Однако, компания не повысила свое предложение в размере 30 долларов за акцию, оценив сделку в 108,4 миллиарда долларов.

Интересно! И Netflix, и Paramount борются за Warner Bros., а именно за их ведущие кино- и телевизионные студии, большую библиотеку контента и крупные франшизы, такие как "Игра престолов", "Гарри Поттер", супергероев DC Comics.

Что известно о продаже Warner Bros?