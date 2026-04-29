Что известно о новых форматах магазинов одежды и электроники в России?

По данным консультантов рынка торговой недвижимости, сразу несколько крупных игроков уже готовятся к переменам. Среди них– Lime, Melon Fashion Group (объединяющая Love Republic, Zarina, Sela и другие бренды), а также "Детский мир" и "М.Видео", пишет The Moscow Times.

Например, Lime работает над форматом небольших магазинов для регионов , где уровень доходов ощутимо ниже, чем в Москве. Меньшая площадь означает не только более скромный ассортимент, но и существенную экономию на ремонте, оформлении и аренде.

В Melon Fashion Group тоже тестируют новые подходы. Бренд Sela, например, открыл концепт-стор нового типа– с одеждой, товарами для дома и даже кафе.

"Детский мир" уже давно развивает компактный формат в регионах – под брендом "Детмир мини". Такие магазины значительно дешевле в открытии и быстрее выходят на окупаемость.

В "М.Видео" пошли другим путем: вместо крупных торговых залов компания делает акцент на пунктах выдачи заказов и доставке на дом. То есть магазин постепенно превращается не в место выбора, а на точку получения продукта.

Почему это происходит и что это значит для россиян?

Эксперты объясняют: все это– реакция на изменение поведения покупателей Люди стали осторожнее с расходами, чаще сравнивают цены и не готовы тратить лишнее, говорит Евгения Хакбердиева из NF Group.

В то же время бизнес сталкивается с дополнительным давлением– дорожают кредиты, растут налоги, а также затраты на строительство и содержание магазинов. В таких условиях сокращение площадей– один из самых простых способов сохранить прибыльность.

К тому же небольшие магазины лучше отвечают новому запросу клиентов: быстро купить нужное "здесь и сейчас", без лишнего времени на прогулки по торговым центрам.

Итак, переход к мини-форматам– это не временная реакция, а новая модель ритейла. Бизнес адаптируется к реальности, где покупатель тратит осторожнее, а эффективность каждого квадратного метра становится критически важной.

На чем еще экономят россияне?

Путина заставила россиян экономить не только на роскошных покупках, но и на базовых товарах, как еда. Данные Сбербанка показали, что падение количества заведений общественного питания в январе было самым большим с 2021 года, а расходы ресторанов достигли самого низкого уровня за три года в ноябре-начале декабря 2025 года., пишет Reuters.

В феврале реальный рост потребительских расходов впервые за два года упал до нуля. Россия прогнозирует экономический рост на уровне 1, 3% в этом году после 1% в 2025 году, 4, 9% в 2024 году и 4, 1% в 2023 году. Международный валютный фонд прогнозирует рост на уровне 0, 8% в 2026 год.

Исследование центрального банка показало, что в 11 часовых поясах России люди ищут более дешевые варианты: еду в фастфуде или супермаркетах вместо ресторанов, продукты питания со скидками в супермаркетах, ремонт автомобилей вместо новых покупок, а также охлаждение рынка жилья.

Количество закрытия кафе и ресторанов в столице в 2025 году выросло по сравнению с 2024 годом, в то время как количество точек продажи кофе на вынос продолжает расти,

– сообщил центральный банк России.

Как дефицит бюджета России растет несмотря на дополнительные доходы?

Экономист Олег Гетман для 24 Канала заявил, что определенный промежуток времени– где-то больше месяца– Россия могла получать дополнительные доходы от продажи нефти на фоне происходящего на Ближнем Востоке. И сейчас это время она будет продолжать зарабатывать на этом.

Олег Гетман, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Но на фоне всеобщего дефицита бюджета, в частности, за период января-марта 2026 года, который уже превысил 4, 5 триллионов рублей, это капля в море.

То есть даже если россияне получат дополнительные 5– 10 миллиардов долларов, то тратят они гораздо больше.

Поэтому следует понимать, что если конфликт на Ближнем Востоке будет "затихать" в ближайшие недели и месяцы, то Россия сможет получить небольшую сумму от продажи нефти., которая никак не повлияет на экономическую ситуацию в стране,

– объясняет Гетман.

