На старті сезону полуниця дорожча, але ситуація може змінитися

Президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник розповів, що ціни на суницю садову, яку споживачі частіше називають полуницею, наразі залишаються вищими за минулорічні показники, повідомляє SEEDS. Однак у розпал сезону ринок може продемонструвати зовсім іншу динаміку.

За його словами, зараз ягода продається приблизно на 15 – 20% дорожче, ніж у цей самий період торік. Водночас ситуація на ринку залежатиме від подальших погодних умов та темпів надходження продукції.

У червні ціни можуть опуститися нижче торішніх

Тарас Баштанник прогнозує, що у період із 1 по 15 червня ціни на суницю садову можуть стати нижчими, ніж минулого року.

За попередніми оцінками, у пік сезону ягода може коштувати близько 80 – 90 гривень за кілограм. Однак остаточний рівень цін значною мірою визначатиме погода та умови дозрівання врожаю.

Експерт також звернув увагу, що весняні заморозки завдали втрат виробникам. Через несприятливі погодні умови українські господарства недоотримали близько 20% потенційного врожаю, що вже частково впливає на цінову ситуацію на ринку.

Садівники змушені скидати ціну: суниця в Україні істотно подешевшала

На початку цього тижня на українському ринку зафіксували перше помітне здешевлення садової суниці з місцевих господарств. Причиною стало різке збільшення пропозиції ягоди, тоді як попит з боку покупців залишається доволі стриманим.

Ситуацію додатково посилив вихід на ринок продукції з південних областей. Водночас попит не демонструє такого ж зростання, тому продавцям доводиться конкурувати між собою за покупця.